Covid-19’a yakalanan Trump’ın sağlık durumu belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde Covid-19 salgınına yakalanan ABD Başkanı Trump hakkında Beyaz Saray’dan açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın kendini çok iyi hissettiği, Saray’a dönmek istediği ancak tedbir amacıyla hastanede bir süre daha kalacağını açıkladı.
Doktorlar Oksijen Takviyesi Önerisinde Bulundu
Trump Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece Twitter üzerinden Covid-19’a yakalandığını açıklamış, Washington DC’ye yarım saat mesafedeki Maryland eyaletinde yer alan Walter Reed Askeri Hastanesi’ne götürülmüştü. 74 yaşındaki başkan ve eşi Melanie Trump burada tedavi altına alınmışlardı.
Son Güncelleme: 04.10.2020 20:01