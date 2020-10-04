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Covid-19’a yakalanan Trump’ın sağlık durumu belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde Covid-19’a yakalandığı ifade edilen ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumu Beyaz Saray’dan yapılan açıklama ile birlikte belli oldu! Açıklamada Trump’ın durumunun iyiye gittiği bildirildi…

04 Ekim 2020 Pazar 20:01
Covid-19’a yakalanan Trump’ın sağlık durumu belli oldu!
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Geçtiğimiz günlerde Covid-19 salgınına yakalanan ABD Başkanı Trump hakkında Beyaz Saray’dan açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın kendini çok iyi hissettiği, Saray’a dönmek istediği ancak tedbir amacıyla hastanede bir süre daha kalacağını açıkladı.

Doktorlar Oksijen Takviyesi Önerisinde Bulundu


Doktorlar tarafından yapılan açıklamaya göre Trump Cuma sabahı yüksek ateşe yakalandı. Kanındaki oksijen seviyesi düştüğü öne sürülen Trump için doktorların oksijen takviyesi önerisinde bulundukları ifade edildi. Diğer yandan ABD Başkanı’nın o günden sonra tekrar ateşinin çıkmadığı, iki doz Remdesivir verildiği, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının da normal olduğu aktarıldı. Trump’ın en erken yarın sabah taburcu edilebileceği de belitrildi.

Trump Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece Twitter üzerinden Covid-19’a yakalandığını açıklamış, Washington DC’ye yarım saat mesafedeki Maryland eyaletinde yer alan Walter Reed Askeri Hastanesi’ne götürülmüştü. 74 yaşındaki başkan ve eşi Melanie Trump burada tedavi altına alınmışlardı.



Son Güncelleme: 04.10.2020 20:01
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Anahtar Kelimeler:
ABDDonald TrumpCovid-19
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