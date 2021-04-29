Covid-19 da rekor aşılama Almanya'dan geldi

Almanya da birçok kişiye aşılanma yapıldığını bildirirken salgının seyrine devam ettiği de söyleniyor. Salgın hastalıklarla mücadele sorumlusu Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgının 2022 sonun kadar devam edeceğini söyleyerek aşılanmaya devam edilmesi gerektiğini de açıkladı.

Covid-19 ‘un ortaya çıkmasından bu zamana kadar Almanya’da 3.35 milyon kişinin bu salgına yakalandığını Wieler, Berlin’de yapılan basın toplantısında dile getirmişlerdi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre ‘Virüs sınır tanımıyor. Salgın ile mücadele ancak tüm dünyada kontrol altına alınması durumunda başarılı olur bunun için aşılanmanın devam etmesi gerekiyor.’ Açıklamalarında bulundular.

Tüm dünyaca kullanılan birçok aşı koronavirüsün bitirilmesinden çok durumun daha kötüye gitmesini engellemek amaçlı kullanıldığını söyleyen Wieler, kendi ülkesi olan Almanya da gerekli aşılamanın devam ettiğini birçok kişiye aşılama yapıldığını fakat daha yapılması gereken daha çok kişinin olduğunu belirtti.

Almanya’da devam eden salgın sürecinde Wieler’in yaptığı açıklamaya dikkatler çekildi. ‘’Salgının yılı sonuna kadar süreceğini tahmin ediyoruz’’ demesi herkesi üzüntülere sürükledi .

Devam eden aşılama sürecinde rekor aşılama Almanya’dan geldi. Bir günde 1 milyondan fazla aşı yapıldığı belirtilen Almanya’da aşılama işlemleri devam etmekte. Almanya sağlık bakanının yapmış olduğu açıklama doğrultusunda dün gün boyu 1 milyon 88 bin kişinin aşı olduğunu ve ülke geneli toplam 27 milyon 803 bin kişiye koronavirüs tedbirleri üzerine Covid-19 aşısı yapıldığı açıklandı.