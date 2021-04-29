İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

Covid-19 da rekor aşılama Almanya'dan geldi

Koronivürüsün etkisi altına aldığı bütün dünya aşılanmak için sıra bekliyor. Çeşitli aşıların çıktığı bu süreçte ülkeler geneli aşılama işlemi devam ediyor. Almanya bu süreçte aşılanmayı arttırarak sürece adapta oluyor. Rekor aşılama Almanya’dan geldi. herkesin merakla beklediği süreçte Almanya da aşılanmaya kişiler kaldı mı? Merak edilenler ayrıntıları ile haberimizde

29 Nisan 2021 Perşembe 21:20
Covid-19 da rekor aşılama Almanya'dan geldi
Takip Et:

Almanya da birçok kişiye aşılanma yapıldığını bildirirken salgının seyrine devam ettiği de söyleniyor. Salgın hastalıklarla mücadele sorumlusu Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgının 2022 sonun kadar devam edeceğini söyleyerek aşılanmaya devam edilmesi gerektiğini de açıkladı.

Covid-19 ‘un ortaya çıkmasından bu zamana kadar Almanya’da 3.35 milyon kişinin bu salgına yakalandığını Wieler, Berlin’de yapılan basın toplantısında dile getirmişlerdi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre ‘Virüs sınır tanımıyor. Salgın ile mücadele ancak tüm dünyada kontrol altına alınması durumunda başarılı olur bunun için aşılanmanın devam etmesi gerekiyor.’ Açıklamalarında bulundular.

Tüm dünyaca kullanılan birçok aşı koronavirüsün bitirilmesinden çok durumun daha kötüye gitmesini engellemek amaçlı kullanıldığını söyleyen Wieler, kendi ülkesi olan Almanya da gerekli aşılamanın devam ettiğini birçok kişiye aşılama yapıldığını fakat daha yapılması gereken daha çok kişinin olduğunu belirtti.

Almanya’da devam eden salgın sürecinde Wieler’in yaptığı açıklamaya dikkatler çekildi. ‘’Salgının  yılı sonuna kadar süreceğini tahmin ediyoruz’’ demesi herkesi üzüntülere sürükledi .

Devam eden aşılama sürecinde rekor aşılama Almanya’dan geldi. Bir günde 1 milyondan fazla aşı yapıldığı belirtilen Almanya’da aşılama işlemleri devam etmekte. Almanya sağlık bakanının yapmış olduğu açıklama doğrultusunda dün gün boyu 1 milyon 88 bin kişinin aşı olduğunu ve ülke geneli toplam 27 milyon 803 bin kişiye koronavirüs tedbirleri üzerine Covid-19 aşısı yapıldığı açıklandı.




Son Güncelleme: 29.04.2021 21:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AşıAlmanyaCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs pandemisi ne zaman bitecek? Bill Gates yeni tarih verdi
Koronavirüs pandemisi ne zaman bitecek? Bill Gates yeni tarih verdi
Irak'ta korku dolu anlar Bağdat'ta ki yangın herkesi şok etti
Irak'ta korku dolu anlar Bağdat'ta ki yangın herkesi şok etti
Ermeni Soykırımı olarak hangi ülkeler tanıyor? 1915 Olaylarını kaç ülke ermeni soykırım olarak tanıyor?
Ermeni Soykırımı olarak hangi ülkeler tanıyor? 1915 Olaylarını kaç ülke ermeni soykırım olarak tanıyor?
Biden, 'Ermeni soykırımını' tanımak istiyor
Biden, 'Ermeni soykırımını' tanımak istiyor

Popüler Haberler

Covid-19 da rekor aşılama Almanya'dan geldi
Emanet 170. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 30 Nisan 2021 Cuma Kanal 7
Sol Yanım dizisi reyting nasıl? Sol Yanım dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
Canlı izle Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 BeinConnect canlı maç izle Alanya FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi vadeleri 2021
Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar nelerdir? Ramazan ayı 18. gece namazı nasıl kılınır?
Emanet 169. bölüm izle 29 Nisan Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Canlı izle BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Erzurum Başakşehir maçı Selçuk Sports Netspor izle
BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Erzurum Başakşehir Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Kefaret yeni sezonda devam edecek mi? Kefaret sezon finali ne zaman?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Bayramda şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Gözler kabine toplantısında
Koruyucu aile maaşları ne kadar? 2021 Koruyucu aile olma şartları ve maaşları
Kefaret dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar'ın hayatı!
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Ezgi Aşaroğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Alev Alev dizisi Güneş kimdir? Kayra Orta'nın hayatı!
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter’i kim canlandırıyor? Merve Bulut'un biyografisi
Alanyaspor Fenerbahçe maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? FB maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Sol Yanım oyuncu kadrosu ve dizi konusu
MKE Ankaragücü Gaziantep FK Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Ankaragücü Gaziantep Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.