Covid-19 aşısı ABD'de 10 Aralık'tan sonra kullanılmaya başlayabilir!

ABD’li ilaç firması Pfizer ve ortağı Biontech, geliştirmiş oldukları Covid-19 virüsüne yönelik aşının ABD’de acil kullanım yetkisi için başvuruda bulunması sonrasında bekleyiş devam ediyor. FDA tarafından 10 Aralık’ta toplanması beklenen Aşı Danışma Komitesi’nde görüşülecek olan başvurunun olumlu yanıtlanması halinde aşılar dağıtılmaya başlanacak.

Yüzde 95 Etkili Aşı

ABD'nin Covid-19 Aşı Programı Başkanı Dr. Moncef Slaoui, aşıların gerekli bölgelere 24 saat içinde gönderilmesini amaçladıklarını ifade ederek onaylandıktan 2 gün sonra piyasaya sürülebileceğini söyledi.

Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi Biontech tarafından ortak bir şekilde ortaya konan Covid-19 virüsü aşısının yüzde 95 oranda etkili olduğu bildirilmiştir. ABD genelinde Covid-19 vakalarının yüksek hızla yayıldığı aktarılırken vatandaşlara da Black Cuma kapsamında gezmekten kaçınmaları konusunda uyarılar yapıldı.