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Covid-19 aşısı ABD'de 10 Aralık'tan sonra kullanılmaya başlayabilir!

Pfizer ve Biontech ortaklığında ortaya konan Covid-19 aşısının ABD'de 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan Aşı Danışma Komitesi sonrasında piyasaya sürülebileceği ifade ediliyor. Diğer yandan aşının 2 gün içerisinde tüm bölgelerde yapılmaya başlanması planlanıyor...

23 Kasım 2020 Pazartesi 01:23
Covid-19 aşısı ABD'de 10 Aralık'tan sonra kullanılmaya başlayabilir!
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ABD’li ilaç firması Pfizer ve ortağı Biontech, geliştirmiş oldukları Covid-19 virüsüne yönelik aşının ABD’de acil kullanım yetkisi için başvuruda bulunması sonrasında bekleyiş devam ediyor. FDA tarafından 10 Aralık’ta toplanması beklenen Aşı Danışma Komitesi’nde görüşülecek olan başvurunun olumlu yanıtlanması halinde aşılar dağıtılmaya başlanacak.


ABD'nin Covid-19 Aşı Programı Başkanı Dr. Moncef Slaoui, aşıların gerekli bölgelere 24 saat içinde gönderilmesini amaçladıklarını ifade ederek onaylandıktan 2 gün sonra piyasaya sürülebileceğini söyledi.

Yüzde 95 Etkili Aşı

Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi Biontech tarafından ortak bir şekilde ortaya konan Covid-19 virüsü aşısının yüzde 95 oranda etkili olduğu bildirilmiştir. ABD genelinde Covid-19 vakalarının yüksek hızla yayıldığı aktarılırken vatandaşlara da Black Cuma kapsamında gezmekten kaçınmaları konusunda uyarılar yapıldı.



Son Güncelleme: 23.11.2020 01:23
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Anahtar Kelimeler:
ABDPfizerBioNTechCovid-19Aşı
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