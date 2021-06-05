Çok uluslu şirketlere en az yüzde 15 vergi kararı! Google, Apple, Amazon vergi kapsamında

ABD, Kanada, Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya ve Japonya’nın Maliye Bakanları, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen toplantıda bir araya geldiği öğrenildi. Dünyanın en büyük 7 ekonomisini oluşturan ülkeler hakkında vergi kararına varıldı.
Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ise, “Şirketler artık karlarını düşük vergili ülkelerde rezerve ederek vergi yükümlülüklerinden kaçabilecek bir konumda olmayacaklar” dedi.
Bu anlaşma küresel bir anlaşma olurken karar şirketleri üzerken güçlü markalar harekete geçti. Yeni karar büyük şirketlerin konumuna göre değil, yapılan işlere göre vergilenmesi hedeflendiği açıklandı.
Son Güncelleme: 05.06.2021 23:08