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Çok uluslu şirketlere en az yüzde 15 vergi kararı! Google, Apple, Amazon vergi kapsamında

Son dakika haberine göre G7 grubu Londra'daki zirvede, Google, Apple ve Amazon gibi çok uluslu şirketlere en az yüzde 15 oranında vergi uygulanacağını açıkladı. Londra’da düzenlenen toplantıda dünyanın en büyük 7 ekonomisini oluşturan ülkeler hakkında konuşuldu.

05 Haziran 2021 Cumartesi 23:08
Çok uluslu şirketlere en az yüzde 15 vergi kararı! Google, Apple, Amazon vergi kapsamında
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ABD, Kanada, Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya ve Japonya’nın Maliye Bakanları, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen toplantıda bir araya geldiği öğrenildi. Dünyanın en büyük 7 ekonomisini oluşturan ülkeler hakkında vergi kararına varıldı.

Kararın asıl amacı dijital çağa uygun hale gelmesi olurken küresel vergi oranları ön planda yer aldı. Bu anlamda karar sonrası birçok ülke etkilenirken maliye bakanları karar için söz hakkında bulundu. Dünyaca ünlü şirketlerin arasında ilk akla gelen Google, Amazon, Apple gibi şirketlere en az yüzde 15 vergi uygulaması geleceği firmaları düşündürdü.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ise, “Şirketler artık karlarını düşük vergili ülkelerde rezerve ederek vergi yükümlülüklerinden kaçabilecek bir konumda olmayacaklar” dedi.

Bu anlaşma küresel bir anlaşma olurken karar şirketleri üzerken güçlü markalar harekete geçti. Yeni karar büyük şirketlerin konumuna göre değil, yapılan işlere göre vergilenmesi hedeflendiği açıklandı.


Son Güncelleme: 05.06.2021 23:08
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Anahtar Kelimeler:
G7 ülkeleriVergiGoogleAppleAmazon
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