Coca-Cola 2 bin 200 kişiyi işten çıkaracak

Küresel çapta yaşanan korona virüs pandemisi ekonomik alanda da negatif etkilerini gösteriyor. Hastalık ile mücadele döneminde bir çok ülkede bir çok firma ekonomik olarak zor günler geçirirken, salgın sebebiyle farklı yapılanmalara giderek çalışan sayısını azalmayı planlıyor.

Dünya devi ABD kökenli Coca Cola firmasıda bu şirketlerden birisi.

Korona virüs katalizör oldu

Şirket yapmış olduğu açıklamada yaşanan pandemi sürecinin değişikliğin sebebi olmadığı fakar şirketin daha seri bir şekilde hareket etmesi için katalizör görevi gördüğü belirtildi.

2 bin 200 kişi işten çıkarılacak

Şirket yetkilleri bu kapsamda yeni bir yapılanmaya gidildiğini ve yarısı ABD'de olmak üzere dünya genelinde ki işletmelerden toplam 2200 kişininsının planladığı belirtildi.

Diğer yandan dünya devi şirketin geçtiğimiz yıl itibariyle toplam çalışan sayısının 86 bin 200 olduğu öğrenildi.

Ayrıca planlanan işten çıkarmaların, yaklaşık 500'ünün, Coca-Cola'nın Atlanta'daki merkezinde gerçekleşeceği belirtildi.