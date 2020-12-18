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Coca-Cola 2 bin 200 kişiyi işten çıkaracak

Dünyanın en büyük şirketleri arasında olan Coca-Cola yaşanan korona virüs pandemi süreci sebebiyle yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanıyor. Köklü şirket bu kapsamda yaklaşık 2 bin 200 kişiyi işten çıkaracak.

18 Aralık 2020 Cuma 01:42
Coca-Cola 2 bin 200 kişiyi işten çıkaracak
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Küresel çapta yaşanan korona virüs pandemisi ekonomik alanda da negatif etkilerini gösteriyor. Hastalık ile mücadele döneminde bir çok ülkede bir çok firma ekonomik olarak zor günler geçirirken, salgın sebebiyle farklı yapılanmalara giderek çalışan sayısını azalmayı planlıyor.

Dünya devi ABD kökenli Coca Cola firmasıda bu şirketlerden birisi.

Korona virüs katalizör oldu

Şirket yapmış olduğu açıklamada yaşanan pandemi sürecinin değişikliğin sebebi olmadığı fakar şirketin daha seri bir şekilde hareket etmesi için katalizör görevi gördüğü belirtildi.

2 bin 200 kişi işten çıkarılacak

Şirket yetkilleri bu kapsamda yeni bir yapılanmaya gidildiğini ve yarısı ABD'de olmak üzere dünya genelinde ki işletmelerden toplam 2200 kişinin işten çıkarılmasının planladığı belirtildi.

Diğer yandan dünya devi şirketin geçtiğimiz yıl itibariyle toplam çalışan sayısının 86 bin 200 olduğu öğrenildi.

Ayrıca planlanan  işten çıkarmaların, yaklaşık 500'ünün, Coca-Cola'nın Atlanta'daki merkezinde gerçekleşeceği belirtildi.

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 01:42
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Anahtar Kelimeler:
Coca ColaIşten çıkarılma
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