CNN yorumcusu Biden'ın Başkanlığını duyururken göz yaşlarına hakim olamadı!

Barack Obama dönemi danışmalarından olan CNN yorumcusu Van Jones Amerika Birleşik Devletleri 46. Dönem başkanının Joe Biden olduğunu açıklarken göz yaşlarına hakim olamadı. “Bu sabah bir ebeveyn olmak daha kolay. Çocuklarınıza karakterin ve doğrunun ne kadar önemli olduğunu ve iyi olmanın önemini anlatmak daha kolay” dedikten sonra mutluluğu gözlerinden okunan Jones Biden kazanmasından ne kadar mutlu olduğunu dile getirdi.

Yorumcu Van Jones, Joe Biden’ın başkan olması ile birlikte Amerika topraklarında yaşayan azınlıkların hayatının kolaylaşacağını belirtirken ‘Amerika’da Müslümansanız, başkanın sizi isteyip istemediği konusunda endişeniz olmasın. Eğer bir göçmenseniz ve zor şartlarda buraya geldiyseniz Başkanın bebeğinizi sizden ayırıp ayırmayacağını düşünmenize gerek yok. Mutlu olabilmek için endişe etmenize gerek yok.’ Açıklamalarında bulundu.