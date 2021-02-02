Cinsel tacize uğrayan cerrah, evinde ölü bulundu!

Stajyer cerrahlık yapan Mariana Sanchez Davalos, tacize uğradığıyla ilgili polise ihbarda bulunmuştu. Davalos, sonrasında stajyerlik yaptığı hastaneye tayin istediğini dile getirmişti. Davalos'un tayin istediği kabul edilmedi. Bunu üzerine 1 aylık izin isteyen genç kadın, evinde ölü bulundu. Davalos'un boğularak öldürüldüğü belirlendi. Otopsi sonuçlarına göre genç cerrahın vücudunda darp veya taciz izi bulunmadı. Mariana'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Mariana'nın üzüntüsünü yaşayan yakınları ve kadın hakları destekçileri, eylem gerçekleştirdi. Hastanenin tayin talebini neden reddettiği hakkında açıklama yapması istendi. Sağlık Bakanlığı, cinsel tacizin kabul edilemez bir şey olduğunu ve soruşturmanın sıkı bir şekilde takip edileceğini söyledi.