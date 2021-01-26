İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!

Çinli doktor aylar sonra gerçekleri açıkladı

Geçen yıl Ocak ayında Çin'in Wuhan eyaletinde çalışan bir doktor aylar sonra yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Çinli doktor, salgın uyarılarının Çinli yetkililer tarafından engellendiğini açıkladı.

26 Ocak 2021 Salı 21:59
Çinli doktor aylar sonra gerçekleri açıkladı
Takip Et:

Koronavirüsün çıkış yeri olan Çin’in Wuhan eyaletinde görevli olan bir doktor salgınla alakalı yapılan BBC belgeselinde konuştu. Salngının süreciyle ilgili konuşan doktordan aylar sonra dikkat çeken açıklamalar yaptı.

‘Açıklama yapmamıza izin verilmedi’

10 2020 tarihinde bir hastanenin solunum yolları hastalıkları bölümünde görevli olduğunu söyleyen doktor, o günlerde salgının kontrolden çıkmasıyla panik olduklarını ve bu durumla ilgili açıklama yapmalarına izin verilmediğini söyledi.

İnsandan insana bulaşan bir virüs olduğunu bildikleri söyleyen doktor, maske takmalarına izin verilmediğini söyledi. Açıklamalarına devam eden Çinli doktor, covid-19 hastasını birkaç haftada binlerce kişiye bulaştığını ama sadece 41 vakadan söz edildiğini belirtti.



Son Güncelleme: 26.01.2021 21:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÇinWuhanKoronavirüsCovid-19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti
İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti
İtalyan hükümetinde kriz! Başbakan Conte, istifasını Cumhurbaşkanına sundu
İtalyan hükümetinde kriz! Başbakan Conte, istifasını Cumhurbaşkanına sundu
Son dakika: Riyad'a füze atıldı!
Son dakika: Riyad'a füze atıldı!
İran'da, Rus aşısı Sputnik V onaylandı
İran'da, Rus aşısı Sputnik V onaylandı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi!
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi!
Libya açıklarında göçmen botu battı: 17 ölü
Libya açıklarında göçmen botu battı: 17 ölü

Popüler Haberler

Sgk cenaze yardımı kimlere verilir? 2021 sgk cenaze yardım parası miktarı
PTT'denö özel borç transfer ve yapılandırma kredisi Ocak 2021
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru formu
4/D işçileri ve taşeronda asgari ücret maaş zammı, enflasyon farkı ödenmesi yapılacak mı? Taşerona ne kadar zam yapılacak?
Nejat İşler, Çukur'dan ayrıldı!
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası ve şartları 2021
İSG devlet teşvik başvuruları nasıl yapılır? 2021
Akrep dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
BioNTech aşısından sevindiren haber
Kredi kartı ile internet vergi dairesi üzerinden sgk prim borcu ödeme
Sokağa çıkma yasağında taksiler çalışıyor mu, hafta sonu taksiler çalışacak mı?
Doğalgaz, Elektrik, Su kıyasen fatura düzenlemesi nedir? Süreç nasıl işleyecek?
İş kazası rapor parası nasıl alınır? İş kazası rapor parası ne zaman yatar?
Meclise soru önergesi: Uzman çavuşlara kadro var mı, kadro verilecek mi?
E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama 2021
2021 ÖTV indirimi var mı? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır araçlar ne zaman gelecek?
Charlize Theron, bu haliyle bile tanındı
Erkek saçı satılır mı? Saç satmak günah mı?
PTT SGK rapor parası sorgulama telefon numarası 2021
10.000 TL yaz tatili kredisi faiz oranları güncellendi! Garanti BBVA ile tatil kredisi faiz oranları ve şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.