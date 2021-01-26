Çinli doktor aylar sonra gerçekleri açıkladı

Koronavirüsün çıkış yeri olan Çin’in Wuhan eyaletinde görevli olan bir doktor salgınla alakalı yapılan BBC belgeselinde konuştu. Salngının süreciyle ilgili konuşan doktordan aylar sonra dikkat çeken açıklamalar yaptı.
‘Açıklama yapmamıza izin verilmedi’
İnsandan insana bulaşan bir virüs olduğunu bildikleri söyleyen doktor, maske takmalarına izin verilmediğini söyledi. Açıklamalarına devam eden Çinli doktor, covid-19 hastasını birkaç haftada binlerce kişiye bulaştığını ama sadece 41 vakadan söz edildiğini belirtti.
Son Güncelleme: 26.01.2021 21:59