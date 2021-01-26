Çinli doktor aylar sonra gerçekleri açıkladı

Koronavirüsün çıkış yeri olan Çin’in Wuhan eyaletinde görevli olan bir doktor salgınla alakalı yapılan BBC belgeselinde konuştu. Salngının süreciyle ilgili konuşan doktordan aylar sonra dikkat çeken açıklamalar yaptı.

‘Açıklama yapmamıza izin verilmedi’

10 2020 tarihinde bir hastanenin solunum yolları hastalıkları bölümünde görevli olduğunu söyleyen doktor, o günlerde salgının kontrolden çıkmasıyla panik olduklarını ve bu durumla ilgili açıklama yapmalarına izin verilmediğini söyledi.

İnsandan insana bulaşan bir virüs olduğunu bildikleri söyleyen doktor, maske takmalarına izin verilmediğini söyledi. Açıklamalarına devam eden Çinli doktor, covid-19 hastasını birkaç haftada binlerce kişiye bulaştığını ama sadece 41 vakadan söz edildiğini belirtti.