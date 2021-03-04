Çin’in uzay aracından ilk fotoğraflar geldi!

Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA), Kızıl Gezegen’e keşif için giden uzay aracı Tianwen-1 tarafınca çekilen 3 yüksek çözünürlüklü fotoğraflar yayınlandı.

Mars'ta küçük kraterler

Mars’ın 330-350 km uzaklığından görüntülenen 2’si siyah beyaz öbürü renkli karelerde, Mars yüzeyinde bulunan küçük kraterler göründü.

Geçtiğimiz yıl fırlatılmıştı

Geçen sene 23 Temmuz 2020 yılında Hainan eyaletinde yer alan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı’ndan fırlatılmış olan Tianwen-1, 475 milyon kilometre yol alarak 224 günün ardından Mars yörüngesine giriş yaptı. Uzay aracı, Mayısıs veya Haziran ayları içerisinde Mars’a iniş yapması düşünülüyor. Keşif aracı, kamera ve çeşitli aletlerle çalışma için harekete geçecek ve gezegene yönelik araştırmalar gerçekleşecek.