Çin'i kasırga vurdu: 10 ölü, 367 yaralı var!

Çin'in orta ve doğu bölgeleri genelinde etkisini gösteren kasırgadan dolayı 10 kişi yaşamını yitirdi, 367 kişide yaralandı.

Yetkililer, dün saat 19.00'da Ciangsu eyaletine bağlı Şıngzı'da, 20.40'taysa Hubei eyaletinin başkenti Vuhan'da kasırganın olduğunu duyurdu.

Vuhan'da hızı saatte 86 km olan kasırgadan dolayı 6 kişi yaşamını yitirdi, 218 kişiyse yaralandı.

Kasırgadan dolayı Vuhan'da 27 hane yıkıma uğrarken 130 hanede büyük çaplı hasarlar oluştu.

Kasırganın yaşandığı Vuhan'da elektrik şebekesinde hasarlar oluşurken yaklaşık 26.600 hanenin elektrik hizmetinde yokluk yaşanıyor.

Yetkililer tarafından Şıngzı'da oluşan kasırganın burada 4 kişinin yaşamına, 149 kişinin yaralanmasına neden olduğu duyuruldu.

Şıngzı'da çoğu fabrika hasarlar oluşurken büyük çaplı elektrik kesintileri de yaşandı.

Kasırganın olduğu her iki tarafta da acil durum ekipleri, arama kurtarma, enkaz kaldırma, yol açma ve acil yardım çalışması başlatıldı.