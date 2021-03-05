Çin'den yeni test tekniği! Ülkeye girişlerde anal sürüntü testi yapılacak

Çin’e girişlerde anal sürüntü testi zorunlu kılındı
Çinli bilim insanları, koronavirüs testi için ağız ve burundan alınan öneklerin yeterli olmadığını öne sürerek anal sürüntü uygulamasının daha net sonuçlar verdiğini belirtti. Çin’in birçok yerinde anal sürüntü testi uygulanmaya başladı ve başta ülkede yaşayanlar olmak üzere diğer ülkelerden de büyük tepki topladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, anal sürüntü testi yapılan kişilerin yürümekte güçlük çekmesi herkesi korkuttu.
Son Güncelleme: 05.03.2021 01:01