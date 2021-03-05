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Çin'den yeni test tekniği! Ülkeye girişlerde anal sürüntü testi yapılacak

Covid-19 salgınının başlangıç yeri olan Çin'de yeni bir test tekniği uygulanmaya başladı. Çinli bilim insanları burundan alınan sürüntü testinin net sonuçlar vermediğini öne sürerek ülkeye girişlerde anal sürüntü testi yapılmasını zorunlu hale getirdi.

05 Mart 2021 Cuma 01:01
Çin'den yeni test tekniği! Ülkeye girişlerde anal sürüntü testi yapılacak
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Koronavirüs salgının çıkış noktası olan Çin’de, vaka sayılarının yeniden artmaması için yeni bir yöntem deneniyor. Ülkeye yabancı turistlerin girişlerinde özel önlemler alan Çin’de, çok tartışılacak bir test türü zorunlu hale getirildi.

Çin’e girişlerde anal sürüntü testi zorunlu kılındı

Çinli bilim insanları, koronavirüs testi için ağız ve burundan alınan öneklerin yeterli olmadığını öne sürerek anal sürüntü uygulamasının daha net sonuçlar verdiğini belirtti. Çin’in birçok yerinde anal sürüntü testi uygulanmaya başladı ve başta ülkede yaşayanlar olmak üzere diğer ülkelerden de büyük tepki topladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, anal sürüntü testi yapılan kişilerin yürümekte güçlük çekmesi herkesi korkuttu.



Son Güncelleme: 05.03.2021 01:01
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Anahtar Kelimeler:
ÇinAnal SürüntüKoronavirüs
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