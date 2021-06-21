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Çin'den yeni kripto para yasağı!

Çin Halk Bankası, bankalar ile ödeme kurumlarının borsalar da dahil olacak şekilde kripto para birimleriyle alakalı işletmeler ile işlem yapmasına yasak getirdi. Çin Halk Bankası, bu doğrultuda 5 bankaya ve içinde Alipay’in de yer aldığı birçok ödeme şirketine uyarı mektupları yolladı. İşte Çin’in aldığı yeni kararla ilgili ayrıntılar…

21 Haziran 2021 Pazartesi 16:35
Çin'den yeni kripto para yasağı!
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Çin Halk Bankası, ülkede bulunan bazı büyük bankalar ile ödeme sağlayıcılarıyla görüşerek onlardan kripto para birimleri ile alakalı işletmelere verdikleri hizmetleri durdurmalarını istedi. Çin Halk Bankası’nın ülkede bulunan 5 büyük banka ile görüşmeler yaptığı konuşuluyor. Söz konusu bankaların isimleri ise şöyle; Çin Sanayi ve Ticaret Bankası, Çin Ziraat Bankası, Çin İnşaat Bankası, Çin Posta Tasarruf Bankası, Sanayi Bankası ve Alipay’dır. Toplantıdaki ana nedense kripto para birimleriyle kripto para piyasası tarafından oluşan riskler oldu.

Görüşmede PBOC, kripto para ticaretinin ülkede ki olağan finansal ile ekonomik sistemin bozulmasına yol açtığı ve yasadışı fon transferleri, kara para aklama ile tüm yasadışı faaliyetlerinin riskini artırdığı savunuldu. Üst düzey yetkililer ise kripto para birimlerinden dolayı ülkedeki kişilerin güvenliklerinin tehlikede olduğu belirtildi.

Verilen kararlar doğrultusunda bundan sonra ülkedeki bankalar KYC prosedürlerini sıkıca takip etmeliler. Aynı zamanda kripto ticaret firmaları adına hesap açılmasına da yasak geldi. Bundan sonra bankalar alım satım, takas ve uzlaşma yaparken kripto para bilimleriyle alakalı işletmeleri reddedecek.


Son Güncelleme: 21.06.2021 16:35
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