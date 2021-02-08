Çin'den korona virüs varyantının ilk aşısı

ÇİN'DEN KORONA VİRÜS VARYANTI İLK AŞI

Çin geliştirmiş olduğu koronavirüs varyantı aşısı ile ilgili değerlendirmeleri açıkladı.

YÜZDE 90 ETKİLİ AŞI

Çinli CanSino Biologics Inc firması tarafından geliştirilen korona virüs varyatı aşısı ile ilgili açıklamayıSağlık Bakanı Faysal Sultan yaptı.

Sultan'ın bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada tek dozluk Ad5-nCov adlı korona virüs aşısı ile ilgili semptom gösteren hastalarda yüzde 74.8 oranında etkilediğini ve ağır vakalarda da yüzde 100 oranında etkili olduğu ifade etti.

Sultan semptom gösteren hastalarda yüzde 65.7 oranında etkili olduğunu ve ağır vakalarda da yüzde 90.98 oranında etkili olduğu duyurdu.