İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Çin'den korona virüs varyantının ilk aşısı

CanSino Biologics Inc firması tarafından geliştirilen korona virüs varyantı aşısı ile ilgili ilk açıklamayı Pakistan Sağlık Bakanı Faysal Sultan yaptı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 17:20
Çin'den korona virüs varyantının ilk aşısı
Takip Et:

ÇİN'DEN KORONA VİRÜS VARYANTI İLK AŞI

Çin geliştirmiş olduğu koronavirüs varyantı aşısı ile ilgili değerlendirmeleri açıkladı.

YÜZDE 90 ETKİLİ AŞI

Çinli CanSino Biologics Inc firması tarafından geliştirilen korona virüs varyatı aşısı ile ilgili açıklamayı Pakistan Sağlık Bakanı Faysal Sultan yaptı.

Sultan'ın bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada tek dozluk Ad5-nCov adlı korona virüs aşısı ile ilgili semptom gösteren hastalarda yüzde 74.8 oranında etkilediğini ve ağır vakalarda da yüzde 100 oranında etkili olduğu ifade etti.

Sultan semptom gösteren hastalarda yüzde 65.7 oranında etkili olduğunu ve ağır vakalarda da yüzde 90.98 oranında etkili olduğu duyurdu.



Son Güncelleme: 08.02.2021 17:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÇinPakistanAşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın azil davası Senato'da başlatıldı!
ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın azil davası Senato'da başlatıldı!
Kobe Bryant’ı da taşıyan helikopterin kaza raporu açıklandı!
Kobe Bryant’ı da taşıyan helikopterin kaza raporu açıklandı!
BAE'nin uzay aracı Mars yörüngesine girdi!
BAE'nin uzay aracı Mars yörüngesine girdi!
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün hayvan kaynaklı olmadığını kanıtladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün hayvan kaynaklı olmadığını kanıtladı
ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 476 bini geçti
ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 476 bini geçti
İnsanları zehirlemek isteyen hacker, Florida'nın su şebekesini hackledi!
İnsanları zehirlemek isteyen hacker, Florida'nın su şebekesini hackledi!

Popüler Haberler

Erol Bulut istifa etti mi, Başakşehir maçı sonrası Erol Bulut istifa söylentilerine ne cevap verdi?
Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Yavuz dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Survivor 2021 5. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası nereden alınır?
10 Şubat 2021 Çarşamba evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 10 Şubat 2021 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Askere gidecek olanlar Covid-19 testi yaptırmak zorunda
Banka emekli promosyon başvuruları nasıl alınmaktadır?
Yerli solunum cihazı özellikleri nedir? Yerli ve milli solunum cihazı seri üretimine geçiliyor!
Güvercin dizisi ne zaman başlayacak? Dizi konusu ve oyuncuları netleşiyor!
Savaşçı Kılıç Timi'nde hain kim?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 10 Şubat 2021 Çarşamba
Engelli vatandaşların TOKİ kontenjan hakları ne kadardır?
Osman Kavala kimdir, neden tutuklandı?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim seti hangi ilde?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Şubat 2021 Çarşamba
Koltuk altı kararması nasıl gider? Koltuk altı neden kararır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.