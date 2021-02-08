Çin'den korona virüs varyantının ilk aşısı

ÇİN'DEN KORONA VİRÜS VARYANTI İLK AŞI
Çin geliştirmiş olduğu koronavirüs varyantı aşısı ile ilgili değerlendirmeleri açıkladı.
YÜZDE 90 ETKİLİ AŞI
Sultan'ın bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada tek dozluk Ad5-nCov adlı korona virüs aşısı ile ilgili semptom gösteren hastalarda yüzde 74.8 oranında etkilediğini ve ağır vakalarda da yüzde 100 oranında etkili olduğu ifade etti.
Sultan semptom gösteren hastalarda yüzde 65.7 oranında etkili olduğunu ve ağır vakalarda da yüzde 90.98 oranında etkili olduğu duyurdu.
Son Güncelleme: 08.02.2021 17:20