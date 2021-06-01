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Çin'den korkutan salgın haberi! İlk kez bir insanda tespit edildi..

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde kuş gribinin H10N3 türünün görüldüğü ve virüsün ilk kez bir insanda tespit edildiği bildirildi.

01 Haziran 2021 Salı 16:49
Çin'den korkutan salgın haberi! İlk kez bir insanda tespit edildi..
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Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını etkileri henüz geçmemişken Çin'den gelen bir haber herkeste yeni bir salgın endişesi yaratmaya başladı.

Ülkenin ulusal sağlık komisyonu NHC tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında kuş gribinin  H10N3 türünün ilk kez bir insanda görüldüğü bildirildi.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde yaşayan 41 yaşındaki bir kişi, 28 Mayıs tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tetkik ve tahlillerde, kişide kuş gribinin H10N3 türüne rastlanıldı. İlk insan enfeksiyonu vakası ile karşı karşıya gelinirken NHC yetkilileri konuya ilgili yaptığı açıklamasında kişide yüksek ateş belirtisinin yanı sıra diğer tüm semptomların da görüldüğünü belirtti.

28 Mayıs tarihinde H10N3 kuş gribi hastalığı teşhisi konulan kişiyle ilgili detaylı bilgiler paylaşılmazken virüsün nasıl ve nereden bulaştığına dair ayrıntılar da paylaşılmadı. Yapılan açıklamada H10N3 virüsü ile enfekte olan başka hiçbir vakanın daha önceden küresel alanda bildirilmediği ve ayrıca virüsün insandan insana bulaştığı ile ilgili ellerinde bir kanıt olmadığı ifade edildi.


Son Güncelleme: 01.06.2021 16:49
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Anahtar Kelimeler:
ÇinKuş GribiH10N3 TürüYeni Salgın
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