Çin’deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi

Çin’in Hınan eyaletinde aralıksız olarak devam eden yoğun yağışlar nedeniyle sel meydana gelmişti. Tüm şehri etkisi altına alan ve sular altında kalan şehirde 25 kişi sele kapılarak hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri bölgede aralıksız olarak çalışmalara devam ederken kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

Sel felaketi nedeniyle 160 binden fazla kişinin yaşadığı bölge tahliye edildi ve vatandaşlar güvenli yerlere götürüldü.

Yetkililer aşırı yağış ve sel nedeniyle elektrik ve su kesintileriyle birlikte ulaşımda aksamaların olduğunu bildirdi.

Öte yandan yapılan araştırmalara göre kente 3 günde 617 milimetre yağış düştüğü ve bunun son 60 yılın rekoru olduğu bildirildi.