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Çin'de safari parkından üç leoparın kaçtığı halktan gizlendi!

Çin'in turistik bölgelerinden Hangzhou şehrinde yer alan bir safari parkından üç leoparın kaçtığı bir hafta boyunca bölge halkından gizlendi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:00
Çin'de safari parkından üç leoparın kaçtığı halktan gizlendi!
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Çin’in Hangzhou şehrinde yer alan bir hayvanat bahçesinde, üç leoparın kaçtığı ve yetkili kişilerin bu durumu gizledikleri ortaya çıktı.

Guardian'ın Global Times'ta yer alan habere göre bölgede yaşayan insanlar, Hangzhou Safari Parkı'ndaki üç leoparı 1 Mayıs tarihinde gördü. Fakat hayvanat bahçesi yetkili isimleri, hayvanların kaybolduğunu 8 Mayıs tarihinde açıkladı.

Vahşi hayvanlardan iki tanesinin yakalandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yetkililer, kalan son leopar içinde yakalama çalışmalarını sürdüklerini ifade etti. Leopar, havadan paraşüt ekiplerince de aranıyor.

Üç vahşi hayvanında hayvanat bahçesinden kaçmayı nasıl başardıkları henüz bilinmezken ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Diğer taraftan Hangzhou, Çin'in en popüler turistik şehirlerinde biridir. Haberde, beş günlük İşçi Bayramı tatilinde bölgeyi milyonlarca kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Bu sebeple Hangzhou Safari Parkı, halkı tehlikeye attığı gerekçesi ile sert tepkilerin hedefi oldu.

Hayvanat bahçesinde yetkili olan kişiler ise açıklamalarında : "Duyuruyu geç yaptığımız için üzgünüz. Yavru leoparlar zayıf olduğu ve büyük bir tehlike sebep olmayacağını düşündük. Halkın paniğe yapmaması için de hayvanların kaçtığını duyurmamaya karar verdik." İfadelerini kullandı.


Son Güncelleme: 10.05.2021 15:00
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Anahtar Kelimeler:
ÇinLeoparSafari ParkıHangzhou
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