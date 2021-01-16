Çin'de korona tespit edilen binlerce dondurmaya el konuldu

Tüm dünya koronavirüs salgınına karşı mücadele içerisindeyken başlatılan aşı uygulamalarıyla birlikte salgının önüne geçilmeye çalışılıyor. Bilim insanları Kovid-19 virüsünün üzerinden çeşitli araştırmalar yaparken Çin'den gelen bir haber tüm dünyayı şaşkına uğrattı.

Tianjin kentindekinumuneleri üzerinde araştırma yapan yetkililer dondurmalarda yeni tip koronavirüse rastladı. Kentte bulunan Daqiaodao Food Co. firması tarafında üretilen dondurmalardan alınan alınan 3 ayrı önekte yapılan incelemelerde Kovid-19 tespit edildi. Yetkililer bunun üzerine firmanın tüm ürünlerine el koyarken şirkette çalışan bin 662 çalışan karantinaya alınarak nükleik asit testleri uygulandı.

Dondurma ürünlerinin kent genelinde ve ayrıca diğer şehirlere dağıtıldığı belirlenirken yetkililer, virüsün dondurmalara nasıl bulaştığını tespit etmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirttiler.