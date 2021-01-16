Çin'de korona tespit edilen binlerce dondurmaya el konuldu

Tüm dünya koronavirüs salgınına karşı mücadele içerisindeyken başlatılan aşı uygulamalarıyla birlikte salgının önüne geçilmeye çalışılıyor. Bilim insanları Kovid-19 virüsünün üzerinden çeşitli araştırmalar yaparken Çin'den gelen bir haber tüm dünyayı şaşkına uğrattı.
Dondurma ürünlerinin kent genelinde ve ayrıca diğer şehirlere dağıtıldığı belirlenirken yetkililer, virüsün dondurmalara nasıl bulaştığını tespit etmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirttiler.
Son Güncelleme: 16.01.2021 14:39