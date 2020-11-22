Çin'de havalimanında karantinaya alınan 14 bin kişi kaçmaya çalıştı! O anlar kamerada

Çin’in Şangay Kentinde bulunan Pudong Uluslararası Havalimanı’nda kargo terminalinde çalışan 39 yaşındaki bir çalışanda korona-virüs tespit edildi. Çalışanın testinin pozitif çıkmasının ardından havalimanında bulunan herkes karantina altına alındı. Havalimanından çıkışları yasaklanan insanlar otopark alanına yönlendirilerek burada test yapılması sağlandı.

14 BİN KİŞİ KARANTİNADA

HASTANE ve ÇOCUKLARININ OKULU KAPATILDI

Yetkililer, havalimanına gelen her yolcuya korona-virüs testi yapmaya başladı. Test yapım esnasında test yapılacak alana doğru itelenen yolcuların görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. Kameralara yansıyan görüntülerde yolcular test yapılmak üzere zorla test alanına doğru yönlendirildiği ancak yolcuların bu durumdan kaçmak istedikleri görüldü.

Gelen bir diğer bilgi ise testi pozitif çıkan 39 yaşındaki havalimanı çalışanın eşinin de Covid-19’a yakalandığı ve bir hastanede hemşire olduğu aktarıldı.

Hastanede de, günlük ayakta tedavi ve acil servisleri kapatılırken, çiftin çocuklarının gittiği okul ise kapatılarak uzaktan eğitime geçti.

Gelen bir diğer iddialar arasında ise Şangay’da bulunan Güney Demiryolu İstasyonu’nda kapatıldığı şeklinde.

