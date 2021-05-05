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Çin’de bir adam iki yaşındaki oğlunu 25.000 dolara sattı

Çin’in doğusunda bulunan Zhejiang eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çin’de bir adam iki yaşındaki oğlunu 25.000 dolara sattı ve tatile çıktı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:10
Çin’de bir adam iki yaşındaki oğlunu 25.000 dolara sattı
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Çin’de her geçen gün çok ilginç olaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çin’in doğusunda bulunan Zhejiang eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çin’de bir adam iki yaşındaki oğlunu 25.000 dolara sattı ve tatile çıktı.

Eşiyle boşandıktan sonra eşinin kızının velayetini alması üzerine oğlunun velayetini de kendi üstüne alan adam normalde başka bir şehirde çalışıyordu. Bu açıdan çocuğunu ailesine ve kardeşine bıraktı. Sonrasında gelerek oğlunu kardeşinin yanından aldı ve annesine götüreceğini söyledi. Ancak olduğunu annesine götürmedi.

Çocuğu annesine götürmediği anlaşılan adam polise şikayet edildi. Polisin yapmış olduğu araştırmalar neticesinde adamın kendi oğlunu Yaklaşık 25.000 dolara başka birine sattığını ve yeni eşiyle birlikte tatile çıktığı öğrenildi. Çocuğun yeri tespit edildi ve amcasını yanına geri gönderildi. Adamın eski karısı da başka birine 2 tane kız çocuğu satmış. Polis bu konularla ilgili araştırmaları geniş çaplı bir soruşturmayla devam ettiriyor.




Son Güncelleme: 05.05.2021 08:10
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Anahtar Kelimeler:
ÇinZhejiang
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