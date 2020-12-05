Çin yapay güneşi HL-2M Tokamak'ı aktif etti!

Sabah saatlerinde Çin’in en büyük haber ajanslarından bir tanesi olan Xinhua’nın haberine gçre Çin Ulusal Nükleer Kurumu(CNNC) Çin’in en büyük ve en son teknoloji ile yapılan füzyon denemeleri cihazı HL-2M Tokamak’ı çalıştırdığı belirtildi.

Açıklamalarda HL-2M Tokamak’ın hidrojen ve ağır hidrojen gazları kullanılarak güneşe yaşanan tepkimelerin aynısı elde edilecek ve yapay bir güneş olacağı açıklandı.

Uzun yıllardır konu üzerinde çalışa Çinli bilim insanlarının güçlü olduğu kadar temiz olması gereken bir enerji kaynağı yapma çalışmaları HL-2M Tokamak sayesinde başarıya ulaştı. Yapılan ilk denemelerde çalıştırılan ve başarı elde edilen yapay güneş sayesinde temiz bir enerji elde edilmesi amaçlanıyor.

People’s Daily dergisinde konu ile ilgili açıklamalarda bulunan bilim insanları HL-2M Tokamak sayesinde sıcak plazmayı füzyonlamak için çok büyük manyetik alan oluşturulabildiği ve bu deney sayesinde yapay güneş elde edilebileceği belirtilirken çalıştırma sonrasında 150 milyon dereceden daha fazla sıcaklığın elde edilebileceği belirtildi.