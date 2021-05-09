Çin roketi Long Mart 5B düştü mü? Çin roketi Long Mart 5B Çin roketi canlı takip et izle

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Uzay İstasyonu’nun çekirdek modülünü uzaya taşıyan ve daha sonrasında kontrolden çıkan roketin dünya atmosferine giriş yaptığı duyurdu. Fakat yapılan son açıklamada roketin yanıp parçalanacağı ve bir zarara yol açmasının oldukça düşük bir ihtimal olduğu resmi olarak bildirildi.

Devasa roketin kontrolden çıkması sonrasında bir bölümünün atmosferde yandığı sonradan bildirilmişti. Roketin sağlam kalan kısımlarının da yerleşim yerlerine düşmesinden endişe duyulduğu belirtildi.

BBC tarafından yapılan son açıklamada da roketin kontrolden çıkmasından sonra rokparçalarının atmosferde sürtünmeden kaynaklanarak ortaya çıkacak yüksek sıcaklıklara dayanıklı olan bölümlerinin dünyaya düşebileceği söylendi. 9 Mayıs sabahında gerçekleşmesi beklenen haberde roketin, düşeceği yer tam olarak bilinmiyor.

Düşüşün olabileceği ülkeler içinde; Avustralya, Güney Asya ülkeleri, Çin’in orta ve güney bölgeleri, Arap Yarımadası, Afrika kıtası, Türkiye’nin büyük çoğunluğu, Güney Amerika’nın büyük çoğunluğu ve Kuzey Amerika’nın bir kısmı yer alıyor.

Çin roketi canlı takip etme linki:

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