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Çin Ordusu'nda Tesla'ya darbe! Girişi yasaklandı

Çin'den askeri birliği tarafından yapılan bir açıklamada Tesla markalı tüm otomobillerin askeri binalara ile askeri lojmanlara girmesinin yasaklandığı duyuruldu.

19 Mart 2021 Cuma 23:04
Çin Ordusu'nda Tesla'ya darbe! Girişi yasaklandı
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Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin üretimi olan tüm otomobillere Çin Ordusu'ndan yasak geldi. ABD manşeli olarak üretilen elektrikli otomobillerin Çin'de bulunan askeri tesislere girişini yasaklandığına dair alınan kararda ise araçlarda bulunan çok yönlü kamera sistemleri ile ilgili güvenlik endişesi gerekçe olarak gösterildi.

Çin Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada Tesla marka otomobillerde bulunan çok yönlü kamera sisteminin askeri tesislerden hassas veriler toplayabileceği yönünde duyulan endişeden dolayı bu araçlara giriş yasağı getirildiği belirtilirken, tüm askeri birimlere gönderilen emirde ise kameralar ile birlikte ultrasonik özelliğe sahip sensörlerin de bazı yerleri ifşa edebileceği ve bu sebepten dolayı a Tesla otomobili olan kişilerin araçlarını bulundukları yerin dışına park etmeleri gerektiği bildirildi.



Son Güncelleme: 19.03.2021 23:04
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Anahtar Kelimeler:
ÇinTeslaçin OrdusuGiriş YasağıElon Musk
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