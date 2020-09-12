CHP'den Macron'a sert tepki!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sözlerine sert tepki gösterdi. Meclis’te düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özkoç, Yunanistan ve Türkiye’nin sorunlarını halledebilecek güçte olduğuna dikkat çekti.

Kendilerinin Türkiye demokrasisi ile ilgili milletimize ve ülkemizin geleceğine inanan siyasi partiler ve Millet İttifakı olarak mücadele verdiklerini ifade eden Özkoç, kimsenin Türkiye’nin Cumhurbaşkanı ile yakışıksız bir üslupla konuşamayacağını dile getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un dün yaptığı açıklamanın Türkiye açısından kabul edilemeyeceğini, bu açıklamaları CHP olarak kabul etmediklerini ve Macron’un haddini bilmesi gerektiğini söyledi. Akdeniz’de gerilimi yükselten tavırdan vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Özkoç, Yunanistan ile ortadaki sorunun iki ülke tarafından çözülebileceğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, Yunanistan’ın Kıbrıs Rum yönetiminin Fransa’nın pek çok ülke gibi Doğu Akdeniz konusunu iç meselelerinde kullandığını ifade etti. Macron’un Türkiye hakkında, “Türkiye provokasyonları artırıyor ve bu büyük ülkeye yakışmıyor. Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız. Erdoğan hükümetinin kabul edilemez davranışları bulunuyor” ifadelerini kullanmasına tepki olarak şu ifadelere yer verdi;

“Bu bizim milli meselemizdir. Dış politika bizim için milli meseledir. İç meselelerde Erdoğan ve sorunları ayırırız ama milli meselelerde böyle bir ayrım yapamayız. İktidara böyle bir meselede sahip çıkıyoruz. Onların ayırdığı gibi Türk halkıyla Erdoğan iktidarını biz ayırmıyoruz tabii ki”

Fransa’nın uzun zamandır buna benzer çıkışları yaptığını ve NATO içinde de geçmişte önekleri olduğunu söyleyerek Türkiye’ye karşı Yunanistan’ı destekleyerek bunu tekrarladığını ifade etti.