Cezayir, Rusya ve İran'da yeni virüs şoku!

Hayvandan insana bulaşan kuş gribi virüsü haberi ilk olarak Cezayir'den geldi. Daha sonra Rusya, geçtiğimiz Aralık ayında insanlara bulaş gösteren kuş gribinin ülke genelinde tespit edildiğini duyururken konuyla ilgili bilgilendirmelerin Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderildiği bildirildi. Son olarak yeni salgının görüldüğü İran'dan ise son dakika haberleri geldi.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) tarafından yapılan bir açıklamada Cezayir'in kuzeydoğusunda bulunan bir çiftlikte kuş gribi virüsüne rastlanıldığı yönünde haberi duyurmasından hemen sonra bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi kararı alındı. Salgınla ilgili yapılan açıklamada ise söz konusu virüsün kaynağı göçmen kuşlardan kaynaklandığı ve bu durum neticesinde OHAL ilan edildiği belirtildi.

Bu açıklamalarda bir süre sonra ise Rusya'da da yeni salgınla ilgili bir gelişme yaşandı ve ülkede 'A (H5N8)' olarak adlandırılan kuş gribinin ilk kez bir insana bulaş sağladığının tespit edildiği bildirildi. Yapılan açıklamada ise kuş gribinin, ülkenin güneyinde bulunan bir tavuk çiftliğinde görüldüğü ve orada çalışan 7 çalışanında virüsün tespit edildiği aktarıldı. İki ülkede görülen kuş gribi vakalarının Dünya Sağlık Örgütü'ne bilgilendirme yapılmasının ardından harekete geçen DSÖ yetkilileri, gönderilen veriler üzerinde test çalışmalarına başladı.

Diğer taraftan İran'ın Kum eyaleti yetkilileri bir son dakika gelişmesi aktardı ve bölgede kuş gribi virüsü nedeniyle yaklaşık 1 milyon tavuk ile birlikte hayvanat bahçesinin içinde bulunan 671 kuşu itlaf ettiklerini duyurdu. Ülkede yapılan kuş gribiyle mücadele komisyonu toplantısında kümes hayvanlarını kayıt dışı olarak satış yapan kişilerin yakın takibe alınması kararı alınırken toplantı sonrası yapılan açıklamada halk pazardan veya seyyar satıcılardan kümes hayvanı satın almamaları konusunda uyarıldı.