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Cezayir genel seçimlerinin kazananı Ulusal Kurtuluş Cephesi oldu

Cezayir’de 12 Haziran tarihinde düzenlenen genel seçim sonuçları açıklandı. Seçimleri kazanan 105 sandalyeyle Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) oldu.

15 Haziran 2021 Salı 23:01
Cezayir genel seçimlerinin kazananı Ulusal Kurtuluş Cephesi oldu
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Cezayir seçimlerinin yöneticisi Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi’nin Başkanı Muhammed Şerfi, yaptığı basın açıklamasında, Ulusal Halk Meclisindeki 407 temsilciyi belirlemek için 12 Haziran tarihinde yapılan seçimin sonuçlarını açıkladı.

Şerfi, UKC’nin 105 sandalyeyle seçimleri kazandığını açıkladı. Şerfi, bağımsızların 78, İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi’nin 64, Demokratik Ulusal Birliğin 57 sandalye kazanmış olduğunu söyleyen Şerfi, Celfa vilayetindeki 13 parlamentonun bütün sandalyelerinin kazananının UKC olduğunu ve Musteganim Vilayetinin sekiz sandalyesini de Ulusal Bina Hareketi’nin aldığını belirtti.

Şerfi, parlamentonun çoğunlukla gençler, üniversite öğrencileri ve kadınlar tarafından oluşacağını söyleyerek, yeni getirdikleri açık liste sistemi sayesinde parlamentoda halkın temsili şekliyle düzenleme yapılabileceğinin de altını çizdi .


Son Güncelleme: 15.06.2021 23:01
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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Genel Seçimlerinin KazananıCezayir Ulusal Kurtuluş Partisi
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