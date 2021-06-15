Cezayir genel seçimlerinin kazananı Ulusal Kurtuluş Cephesi oldu

Cezayir seçimlerinin yöneticisi Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi’nin Başkanı Muhammed Şerfi, yaptığı basın açıklamasında, Ulusal Halk Meclisindeki 407 temsilciyi belirlemek için 12 Haziran tarihinde yapılan seçimin sonuçlarını açıkladı.
Şerfi, parlamentonun çoğunlukla gençler, üniversite öğrencileri ve kadınlar tarafından oluşacağını söyleyerek, yeni getirdikleri açık liste sistemi sayesinde parlamentoda halkın temsili şekliyle düzenleme yapılabileceğinin de altını çizdi .
Son Güncelleme: 15.06.2021 23:01