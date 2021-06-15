Cezayir genel seçimlerinin kazananı Ulusal Kurtuluş Cephesi oldu

Cezayir seçimlerinin yöneticisi Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi’nin Başkanı Muhammed Şerfi, yaptığı basın açıklamasında, Ulusal Halk Meclisindeki 407 temsilciyi belirlemek için 12 Haziran tarihinde yapılan seçimin sonuçlarını açıkladı.

Şerfi, UKC’nin 105 sandalyeyle seçimleri kazandığını açıkladı. Şerfi, bağımsızların 78, İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi’nin 64, Demokratik Ulusal Birliğin 57 sandalye kazanmış olduğunu söyleyen Şerfi, Celfa vilayetindeki 13 parlamentonun bütün sandalyelerinin kazananının UKC olduğunu ve Musteganim Vilayetinin sekiz sandalyesini de Ulusal Bina Hareketi’nin aldığını belirtti.

Şerfi, parlamentonun çoğunlukla gençler, üniversite öğrencileri ve kadınlar tarafından oluşacağını söyleyerek, yeni getirdikleri açık liste sistemi sayesinde parlamentoda halkın temsili şekliyle düzenleme yapılabileceğinin de altını çizdi .