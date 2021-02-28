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Cemal el-Cemel kimdir? Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel nereye kayboldu, tutuklandı mı, öldürüldü mü?

Ülkesine geri dönen Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel'in Kahire Havaalanı’nda gözlerden kaybolduğu söylentileri ülkeyi ayağa kaldırdı. Cemal el-Cemel kimdir? Cemal el-Cemel gözaltına mı alındı yoksa öldürüldü mü? Sorularının cevabı araştırılmaya başlandı.

28 Şubat 2021 Pazar 21:25
Cemal el-Cemel kimdir? Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel nereye kayboldu, tutuklandı mı, öldürüldü mü?
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Ülkesi olan Mısır’a geri dönen gazeteci Cemal El-Cemel’in Kahire Havaalanı’ndayken ortalardan kaybolduğu ve ailesi dair hiç kimsenin kendisinden haber alamadığı söyleniliyor. Cemal el-Cemel kimdir? Cemal el-Cemel gözaltına mı alındı yoksa öldürüldü mü? Gibi sorular merak edilmeye başlandı.

Cemal el-Cemel kimdir?

Cemal el-Cemel Mısırlı bir gazetecidir. 2014 yılında “Mısır el-Yevm” gazetesinde ülkenin yönetim şeklini eleştirdiği bir makaleyi yazan Cemal el-Cemel, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafınca arananlar listesine alınmıştır. Basında yer alan haberlere göre, Abdulfettah es-Sisi'nin Cemal el-Cemel'i uyarmak için arama yaptığı ve 20 dakika konuştuğu belirtildi.

Cemal el-Cemel tutuklandı mı öldürüldü mü?

İstanbul’dan Mısır’a geri dönen Mısırlı Cemal el-Cemel'in Uluslararası Kahire Havaalanı’nda tutuklandığı ve ardından gözlerden kaybolduğu söylentileri ortalıkta dolaşmaktadır. 

İngiltere merkezli “Arap Organization” isimli intenet sitesinde yer alan habere göre, 22 Şubat Pazartesi günü Cemal el-Cemel, Uluslararası Kahire Havaalanı’na indi. O anlardan sonraysa ailesi, Cemal el-Cemel’den haber alamadı.

Cemal el-Cemel'in tutuklanan oğlu Beha el-Cemel sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, 

“Babam artık yoruldu ve Mısır’a geri dönmek istedi. Uluslararası Kahire Havalimanı’na ulaştığı andan itibaren sırra kadem bastı ve kendisine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz.”

 İfadelerini kullandı.

Cemal el-Cemel'in, gözaltında olduğunu doğrulayan bazı Mısırlı gazeteciler, yetkililere derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 21:25
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Cemal El-cemelMısırGazeteci
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