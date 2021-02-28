Cemal el-Cemel kimdir? Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel nereye kayboldu, tutuklandı mı, öldürüldü mü?

Ülkesi olan Mısır’a geri dönen gazeteci Cemal El-Cemel’in Kahire Havaalanı’ndayken ortalardan kaybolduğu ve ailesi dair hiç kimsenin kendisinden haber alamadığı söyleniliyor. Cemal el-Cemel kimdir? Cemal el-Cemel gözaltına mı alındı yoksa öldürüldü mü? Gibi sorular merak edilmeye başlandı.

Cemal el-Cemel kimdir?

Cemal el-Cemel Mısırlı bir gazetecidir. 2014 yılında “Mısır el-Yevm” gazetesinde ülkenin yönetim şeklini eleştirdiği bir makaleyi yazan Cemal el-Cemel, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafınca arananlar listesine alınmıştır. Basında yer alan haberlere göre, Abdulfettah es-Sisi'nin Cemal el-Cemel'i uyarmak için arama yaptığı ve 20 dakika konuştuğu belirtildi.

Cemal el-Cemel tutuklandı mı öldürüldü mü?

İstanbul’dan Mısır’a geri dönen Mısırlı Cemal el-Cemel'in Uluslararası Kahire Havaalanı’nda tutuklandığı ve ardından gözlerden kaybolduğu söylentileri ortalıkta dolaşmaktadır.

İngiltere merkezli “Arap Organization” isimli intenet sitesinde yer alan habere göre, 22 Şubat Pazartesi günü Cemal el-Cemel, Uluslararası Kahire Havaalanı’na indi. O anlardan sonraysa ailesi, Cemal el-Cemel’den haber alamadı.

“Babam artık yoruldu ve Mısır’a geri dönmek istedi. Uluslararası Kahire Havalimanı’na ulaştığı andan itibaren sırra kadem bastı ve kendisine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz.”

Cemal el-Cemel'in tutuklanan oğlu Beha el-Cemel sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda,İfadelerini kullandı.

Cemal el-Cemel'in, gözaltında olduğunu doğrulayan bazı Mısırlı gazeteciler, yetkililere derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.