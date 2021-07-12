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Çekya’da Covid-19 aşısı yaptıranlara çekilişle hediye dağıtılacak

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs tehlikesi hala devam ediyor. Çeşitli varyantları ortaya çıkan virüsün tek çaresi aşı olmak. Bazı ülkelerde aşılamayı artırmak amacıyla hediye dağıtımı yapılacağı duyuruldu. Çekya'da covid-19 aşısı yaptıranlara ne hediye edilecek? Sosyal medyada gündem olan bu sorunun yanıtını haberimizde veriyoruz.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:22
Çekya’da Covid-19 aşısı yaptıranlara çekilişle hediye dağıtılacak
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Dğnyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını aşı yapılmasına rağmen çeşitli varyantlarıyla tekrar ortaya çıkarak devam ediyor. Virüsün yayılmasını engellemenin tek yolu aşı olmaktan geçiyor. Bazı ülkelerde vatandaşlar aşıya karşı direniyor. Çekya Başbakanı aşı olacaklara hediye olarak I Phone 12 dağıtılacağını duyurdu. 

Andrej Babis aşı yaptıranlara iPhone 12 cep telefonu, spor ayakkabı ve oyun indirme platformunu ücretsiz olarak dağıtacağını söyledi. 

Sosyal medya üzerinden duyuran Başbakan Babis, Prag'da açılacak aşılama merkezine giderek aşı yaptıracaklara haftada bir defa yapılacak çekilişle büyük hediyelerin sahibi olacağını açıkladı. 

Özellikle 16-29 yaş aralığında çok sık görülen ve Hindistan'da Delta varyantı çıkması üzerine tüm ülkeler tedbiri sıkılaştırmaya başlıyor. Öncelik aşıyı yaptırma olduğundan birçok ülke aşılanma için girişim başlattı. 

Aşılama başladığından itibaren Çekya'da nüfusun 8,8 milyonuna aşı yapıldı. Dozlar arasındaki süreyide 21 güne indirmeyi planladı. 


Son Güncelleme: 12.07.2021 11:22
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Anahtar Kelimeler:
AşıCovidÇekyaHediye
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