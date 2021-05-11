Çekya, Rusya'dan 40 milyon Euro tazminat talep edecek

Çekya Maliye Bakanı Alena Schillerova, 2014 senesinde Vrbetice kentinde yer alan bir mühimmat deposunda oluşan ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği patlama sebebiyle Rusya'dan tazminat isteyeceklerini açıkladı.
Çekya Maliye Bakanlığı, Rusya'dan istenecek tazminat için 40 milyon Euro tutarı belirlerken, tutarın nihai olmadığı ortaya çıktı. Çekya Dışişler Bakanı Jakub Kulhanek de daha önce konuştuğu açıklamada, önümüzdeki süreç içinde Rusya'dan tazminat veya özür talep edeceklerini ifade etmişti.
Son Güncelleme: 11.05.2021 17:34