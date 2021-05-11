Çekya, Rusya'dan 40 milyon Euro tazminat talep edecek

Çekya Maliye Bakanı Alena Schillerova, 2014 senesinde Vrbetice kentinde yer alan bir mühimmat deposunda oluşan ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği patlama sebebiyle Rusya'dan tazminat isteyeceklerini açıkladı.

Çek medyasına açıklama yapan Schillerova, gerçekleşen patlmanın yol açtığı hasarı gidermek üzere bütçeden yaptıkları harcamanın karşılanacağını belirtti. Schillerova, “Uluslararası hukuka uygun olarak en gerçekçi yöntem uluslararası tazminat. Eğer uluslararası tazminat değil de ceza yargılaması neticesinde bir tazminat talep edersek bu uzun zaman alacaktır. Uluslararası tazminatla patlama sonrası çevrede meydana gelen hasarı ortadan kaldırmak için bütçeden yapılan harcama da karşılanmış olacak” dedi.

Çekya Maliye Bakanlığı, Rusya'dan istenecek tazminat için 40 milyon Euro tutarı belirlerken, tutarın nihai olmadığı ortaya çıktı. Çekya Dışişler Bakanı Jakub Kulhanek de daha önce konuştuğu açıklamada, önümüzdeki süreç içinde Rusya'dan tazminat veya özür talep edeceklerini ifade etmişti.