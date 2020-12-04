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Canlı yayında hamile kız arkadaşını öldürdü... Dünya dehşete düştü!

Kan donduran olayda canlı yayında hamile kız arkadaşını neden öldürdü, dünyayı dehşete düşüren olayın ayrıntıları haberimizde.

04 Aralık 2020 Cuma 17:09
Canlı yayında hamile kız arkadaşını öldürdü... Dünya dehşete düştü!
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Youtube yayıncısı Stas Reeflay, takipçisinin para teklifi yapmasının ardından 28 yaşından olan hamile sevgilisini sıfırın altındaki hava sıcaklığında balkonda ölüme terk etti.

Rusya’da Youtube yayıncısı olan Stas Reeflay canlı yayında dünyaya dehşeti yaşattı. Takipçisinin “bin dolar karşılığında sevgilini balkonda beklet” teklifi üzerine hamile sevgilisi Valentina Grigoryeva’yı yarı çıplak bir şekilde balkona kapatarak, Grigoryeva’nın hipotermi geçirerek ölümüne sebep oldu.

Cinayete rağmen canlı yayına devam etti

Hamile kadının balkonda beklediği süre zarfında canlı yayına devam eden Reeflay, sağlık görevlileri gelene kadar canlı yayın yapmayı sürdürdü. Bu dehşet olay sonrası pek çok kişi “ kadına şiddet ve işkence görüntülerinin sorumsuzca göstermesi” nedeniyle Youtube’a tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma açıldı

Rusya güvenlik güçleri, Stas Reeflay’ın genç kızın ölümüne ilişkin hukuka aykırı bir davranışta bulunup bulunmadığını inceleyeceklerini söyledi.

 



Son Güncelleme: 04.12.2020 17:09
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Anahtar Kelimeler:
YouTubeStas ReeflayDehşetHamile Kadın
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