İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Canlı yayın sırasında 'çıplak' saldırı girişimi!

Romanya'da canlı yayın yapan bir TV kanalına çıplak bir şekilde çıkan kadın, sunucuya taş fırlatıp 'paramı geri ver' diye bağırdı. Yayın aniden kesildi ve çıplak saldırgan kadın stüdyonun dışına çıkartıldı.

21 Mart 2021 Pazar 19:20
Canlı yayın sırasında 'çıplak' saldırı girişimi!
Takip Et:

Romanya'da bir canlı yayın sırasında meydana gelen bir olay ülkenin gündemine oturdu. Bir TV kanalının canlı yayın yaptığı sırada çıplak halde stüdyoya giren bir kadın, hızla yayının yapıldığı yere geldi ve elindeki taşı sunucuya fırlattı. Sunucunun üzerine yürüyen kadını stüdyo çalışanları zor tuttu.

Romanya'nın ulusal kanalı olarak hizmet veren Acces Direct isimli televizyon programının canlı yayın yaptığı sırasında sunucu Mirela Vaida, elinde taşla stüdyoya giren çıplak bir kadının saldırısına uğradı. Saldırgan kadın, canlı yayında gerçekleştirdiği eylem sırasında programın sunucu Mirela Vaida'ya 'paramı geri ver' diye bağırdığı görüldü. 

Kadının gerçekleştirdiği saldırının olduğu anda hemen canlı yayın kesildi ve saldırgan kadın oradaki çalışanlar tarafından zorla tutulduktan sonra stüdyo dışına çıkartıldı. Program sunucusu Vaida'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Vaida'nın saldırgan kadını tanımadığını söylediği bildirildi.

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 19:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RomanyaCanlı Yayınçıplak Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Popüler Haberler

Arıza dizisine katılan Numan Çakır kimdir? Salman karakteri kimdir?
Kefaret dizisi Arzu kimdir? Mine Kılıç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kefaret dizisi Elif kimdir? Lavinya Ünlüer doğum tarihi
Kefaret dizisinde Zeki karakterine Tolga Güleç hayat veriyor
Arıza dizisi İhtiyar karakterini kim canlandırıyor? Nursel Köse kimdir?
Kefaret dizisi nerede çekiliyor? Fox TV Kefaret dizisi konusu ve çekim yeri
Show TV Kırmızı Kamyon ne zaman başlayacak? Kırmızı Kamyon dizi konusu ve oyuncuları
Friv oyna - en iyi ücretsiz friv oyunları
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Uyanış: Büyük Selçuklu 22 Mart 2021 Pazartesi var mı, yok mu? Trt 1 Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova nereli , kaç Yaşında?
Gece bebeğin tırnakları kesilir mi? Gece tırnak kesmek batıl inanç mı?
İbo Show Fatih Ürek kimdir, nereli? Fatih Ürek kaç yaşında, evli mi? Fatih Ürek'in gerçek adı nedir?
Tövbeler Olsun dizisindeki Öpücük Enişte karakteri Kimdir? Hasan Kaçan dizideki rolü ve hayatı
Bein Sports 1 Beşiktaş Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir? BJK - FB derbi maçı şifresiz izlenir mi?
Pedofili nedir? Pedofili kelime anlamı nedir?
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? BJK - FB derbisi VAR hakemi VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı?
BJK FB Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın canlı izle - Beşiktaş Fenerbahçe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Beşiktaş Fenerbahçe maçı radyodan canlı dinle - BJK FB maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
Peugeot SUV 5008 kampanyası fiyat listesi 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.