Canlı yayın sırasında 'çıplak' saldırı girişimi!

Romanya'da bir canlı yayın sırasında meydana gelen bir olay ülkenin gündemine oturdu. Bir TV kanalının canlı yayın yaptığı sırada çıplak halde stüdyoya giren bir kadın, hızla yayının yapıldığı yere geldi ve elindeki taşı sunucuya fırlattı. Sunucunun üzerine yürüyen kadını stüdyo çalışanları zor tuttu.

Romanya'nın ulusal kanalı olarak hizmet veren Acces Direct isimli televizyon programının canlı yayın yaptığı sırasında sunucu Mirela Vaida, elinde taşla stüdyoya giren çıplak bir kadının saldırısına uğradı. Saldırgan kadın, canlı yayında gerçekleştirdiği eylem sırasında programın sunucu Mirela Vaida'ya 'paramı geri ver' diye bağırdığı görüldü.

Kadının gerçekleştirdiği saldırının olduğu anda hemen canlı yayın kesildi ve saldırgan kadın oradaki çalışanlar tarafından zorla tutulduktan sonra stüdyo dışına çıkartıldı. Program sunucusu Vaida'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Vaida'nın saldırgan kadını tanımadığını söylediği bildirildi.