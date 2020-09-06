Canlı ders veren profesör ders sırasında korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgın hastalığı sebebiyle tüm dünya ülkelerinde eğitim uzaktan,canlı dersler şeklinde devam ediyor.

Arjantin'de okullar ve üniversiteler yaşanan bu süreçten dolayı uzaktan eğitime devam ediyor.

Ülkede bir üniversitede görevli 46 yaşlarında bir profesör öğrencilerine zoom üzerinden verdiği canlı ders esnasında hayatını kaybetti.

46 yaşındaki kadın profesör Buenos Aries'te öğretim görevlisi olarak çalışıyordı. Öğrencilerine kendi bölümüyle ilgili canlı ders verdiği sırada birden fenalaştı ve nefes alamadığını söyledi.

Durumu fark eden öğrenciler hemen profesörün evinin adresini istedi. Ancak profesör soruya cevap veremeden olduğu yerde bayıldı.

İsmi Paola De Simone olan kadın profesörün yaklaşık 1 aydır korona virüs semptonları ile mücadele ettiği öğrenildi.

Son zamanlarda sık sık öksürük nöbetleri geçiren 46 yaşındaki profesörün cansız bedenini eve gelen eşi buldu.