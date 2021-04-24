Büyükbabasından kalan 46.000 dolar parkelerin altından çıktı!

ABD'nin Massachusetts eyaletinde ikamet eden Keith Willie, büyükbabasının hayattayken yerini kimselere haber vermediği hazineyi bulabilmek için harekete geçti.

Kendisini 'hazine avcısı' olarak adlandıran bir kişi tarafınca evin döşemelerinin alt kısmında bulunan 46.000 dolarlık nakit para hemen hemen bir saatlik çabanın sonunda bulundu.

Aile üyelerinin bu zamana kadar bakılabilecek her tarafa baktıklarını fakat bahsi geçen paraları bulamadıkları zaman böyle bir yola başvurmayı seçtiklerini belirtti. İsmi söylenmeyen 'avcı' şu ifadelere yer verdi:

''Aile bana birkaç ipucu verdi ancak çoğu işime yaramadı. Sürekli olarak sahip olduğum bilgilerin ötesine bakıyorum daha küçük detayları düşünüyorum ve bu şekilde bir plan çiziyorum.''