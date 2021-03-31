Burger King'den gaf üstüne gaf! Şimdi de 'Süveyş Kanalı' reklamıyla gündemde

Dünyanın bir çok yerinde restoran zinciri bulunan Burger King, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı reklamında yaptığı gaf ile günlerce konuşulmuştu. O güne özel hazırlanan reklamda 'kadınlar mutfağa aittir' ifadelerine yer evren fast food zinciri şirketi şimdi de Süveyş Kanalı'nda meydana gelen tıkanmayı reklama çevirdi.

Süveyş Kanalı'ndan geçişi sırasında karaya oturan ve kanal trafiğinin tıkanmasına neden olan dev gemiye karşı atıfta bulunan Burger King, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafta teslimat hizmetinden bahsederek kendilerini kesintiye uğratacak bir kanal olmadığından bahsediyor. Burger King Şili'nin yayımladığı gönderide, Süveyş Kanalı, havada çekilmiş görüntüsünün üzerine tıkanmanın meydana geldiği yere yerleştirilmiş Double Whopper resmi ile gösteriliyor.

Şirketin küresel pazarlama müdürü diğer pazarlama uzmanlarının 'harika bir gönderi' ifadelerini kullanarak paylaşılan görüntüler, Mısır'da bulunan kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medya hesaplarından kısa sürede #BoycottBurgerKing etiketi açılarak şirkete karşı boykot başlatıldı.