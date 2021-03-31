Burger King'den gaf üstüne gaf! Şimdi de 'Süveyş Kanalı' reklamıyla gündemde

Dünyanın bir çok yerinde restoran zinciri bulunan Burger King, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı reklamında yaptığı gaf ile günlerce konuşulmuştu. O güne özel hazırlanan reklamda 'kadınlar mutfağa aittir' ifadelerine yer evren fast food zinciri şirketi şimdi de Süveyş Kanalı'nda meydana gelen tıkanmayı reklama çevirdi.
Şirketin küresel pazarlama müdürü diğer pazarlama uzmanlarının 'harika bir gönderi' ifadelerini kullanarak paylaşılan görüntüler, Mısır'da bulunan kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medya hesaplarından kısa sürede #BoycottBurgerKing etiketi açılarak şirkete karşı boykot başlatıldı.
Son Güncelleme: 31.03.2021 21:03