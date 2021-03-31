İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte devlet desteği: 2 ay 2.841 TL!
Son Dakika
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...

Burger King'den gaf üstüne gaf! Şimdi de 'Süveyş Kanalı' reklamıyla gündemde

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'kadınlar mutfağa aittir' ifadelerinin kullanıldığı bir reklam hazırlayan Burger King, büyük bir gafta bulunmuştu. Şimdi de Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemi ile ilgili bir reklam hazırlayan fast food restoranlar zinciri, ikinci gafıyla gündeme geldi.

31 Mart 2021 Çarşamba 21:03
Burger King'den gaf üstüne gaf! Şimdi de 'Süveyş Kanalı' reklamıyla gündemde
Takip Et:

Dünyanın bir çok yerinde restoran zinciri bulunan Burger King, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı reklamında yaptığı gaf ile günlerce konuşulmuştu. O güne özel hazırlanan reklamda 'kadınlar mutfağa aittir' ifadelerine yer evren fast food zinciri şirketi şimdi de Süveyş Kanalı'nda meydana gelen tıkanmayı reklama çevirdi.

Süveyş Kanalı'ndan geçişi sırasında karaya oturan ve kanal trafiğinin tıkanmasına neden olan dev gemiye karşı atıfta bulunan Burger King, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafta teslimat hizmetinden bahsederek kendilerini kesintiye uğratacak bir kanal olmadığından bahsediyor. Burger King Şili'nin yayımladığı gönderide, Süveyş Kanalı, havada çekilmiş görüntüsünün üzerine tıkanmanın meydana geldiği yere yerleştirilmiş Double Whopper resmi ile gösteriliyor.

Şirketin küresel pazarlama müdürü diğer pazarlama uzmanlarının 'harika bir gönderi' ifadelerini kullanarak paylaşılan görüntüler,  Mısır'da bulunan kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medya hesaplarından kısa sürede #BoycottBurgerKing etiketi açılarak şirkete karşı boykot başlatıldı.



Son Güncelleme: 31.03.2021 21:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Burger KingSüveyş KanalıSüveyş Kanalı ReklamıGaf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meke Gölü neden kurudu? Meke Gölü nerededir, özelliği ne? Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kurudu!
Meke Gölü neden kurudu? Meke Gölü nerededir, özelliği ne? Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kurudu!

Popüler Haberler

Bim Marketde satılan Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri ve kullanıcı yorumları
Rüyada büyük fare görmek ne anlama gelir? Rüyada büyük fare görmenin anlamı
Sadakatsiz Derin neden yok? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı?
Sadakatsiz Melih kimdir? Ali İl dizileri ve yapımları
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2021 Abonelik ücretleri
Kuruluş Osman dizisi Bayhoca kimdir? Yağızhan Dikmen'in hayatı!
Çoban destekleri ne zaman ödenecek? 2021 çoban desteği ne zaman verilecek?
Sadakatsiz dizisi Selen (Dora Dalgıç) kimdir?
1999 Yılı öncesi işe girişlilerin emeklilik avantajları nelerdir? 2021
Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun kimdir? Özge Törer yaşı ve oynadığı diziler
Bu akşam hangi diziler var? 26 Mart 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
Rüyada ikiz bebek görmek ne anlama gelir? Rüyada ikiz bebek görmenin anlamları
Hıdırellez ne zamandır? 2021 Hıdırellez hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 31 Mart 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Günlük burç yorumları; 21 Mart 2021 Pazar burç yorumları
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Gerçek adı nedir? Ahmet Yenilmez nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan nerelidir?
Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen'in hayatı!
Sadakatsiz dizisi Fırat kimdir? Mehmet Çelik'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Sadakatsiz dizisi Cavidan kimdir? Meltem Baytok'un hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.