İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Bu iki kavun 208 bin TL'den satıldı

Japonya'da gerçekleştirilen açık artırma ile 2 kavun bir bebek maması üreticisine 2.7 milyon yene (208 bin lira) satıldı. Açık artırmadaki en fazla özel üretim kavunlarına verilen teklif ise 2009'da 5 milyon olarak kaydedildi.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 15:16
Bu iki kavun 208 bin TL'den satıldı
Takip Et:

Japonya, Hokkaido'da da yetişen lezzetli kavunların fiyatı ülke çapında oldukça yüksek fiyatlara satılıyor. Yubari kavunları olarak bilinen özel kavunlar için her sene geleneksel müzayede düzenleniyor. Bu sene de ilk müzayede bugün Sappora'da yapıldı.

Yubari kentindeki çiftçiler tarafından yetiştirilen kavunlar en fazla fiyatı vene alıcıyı bulmak için yarıştı.

Yerel bir bebek maması üreticisi şirketi 2.7 milyon yenlik fiyat ile en fazla teklifi vermiş oldu. Şirket bu yüksek teklifin amacının çiftçileri teşvik etmek adına olduğunu belirtti.

Yubari Tarım Kooperatifi, 102 yerel üreticinin yetiştirmiş olduğu 2.16 milyar yen(166 milyon) değerindeki 3 bin 675 ton kavunun satışının yapılması için ülkenin çeşitli yerlerine gönderileceğini duyurdu.

Özel üretim kavunlara bu zamana kadar verilen en yüksek teklif 2019’da 5 milyon yen (385 bin lira) olmuş, 2 adet kavun rekor fiyata satılmıştı.

Geçen seneki açık artırmada verilen en yüksek teklif ise korona virüs salgınının ekonomik etkisi sebebiyle 120 bin yende (9 bin lira) kalmıştı.


Son Güncelleme: 24.05.2021 15:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
208KavunJaponya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Popüler Haberler

Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
MEB 2021 okullar ne zaman kapacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü
Türk telekom 10 gb bedava nasıl yapılır? 2021
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri
Atv canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden kimler ayrılacak? Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları ve diziden ayrılan oyuncular
Seni Çok Bekledim dizisi Serkan kimdir? Gürkan Güzeyhuz yer aldığı dizi ve film yapımları
Gönül Dağı dizi oyuncusu Ağıtçı Hüseyin kimdir? Erdal Cindoruk hakkında bilgiler
Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cengiz Tangör kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bugün kimin maçı var? 24 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Kefaret canlı izle! Fox TV Kefaret 27.bölüm tek parça izle!
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 24 Mayıs 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
En Şık Benim başvuru formu ve whatsapp hattı
İhaleye katılım için SGK borç sınırı ne kadardır (2021)?
Masumiyet 13. bölüm Fox TV canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Masumiyet yeni son bölüm izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.