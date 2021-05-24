Bu iki kavun 208 bin TL'den satıldı

Japonya, Hokkaido'da da yetişen lezzetli kavunların fiyatı ülke çapında oldukça yüksek fiyatlara satılıyor. Yubari kavunları olarak bilinen özel kavunlar için her sene geleneksel müzayede düzenleniyor. Bu sene de ilk müzayede bugün Sappora'da yapıldı.

Yubari kentindeki çiftçiler tarafından yetiştirilen kavunlar en fazla fiyatı vene alıcıyı bulmak için yarıştı.

Yerel bir bebek maması üreticisi şirketi 2.7 milyon yenlik fiyat ile en fazla teklifi vermiş oldu. Şirket bu yüksek teklifin amacının çiftçileri teşvik etmek adına olduğunu belirtti.

Yubari Tarım Kooperatifi, 102 yerel üreticinin yetiştirmiş olduğu 2.16 milyar yen(166 milyon) değerindeki 3 bin 675 ton kavunun satışının yapılması için ülkenin çeşitli yerlerine gönderileceğini duyurdu.

Özel üretim kavunlara bu zamana kadar verilen en yüksek teklif 2019’da 5 milyon yen (385 bin lira) olmuş, 2 adet kavun rekor fiyata satılmıştı.

Geçen seneki açık artırmada verilen en yüksek teklif ise korona virüs salgınının ekonomik etkisi sebebiyle 120 bin yende (9 bin lira) kalmıştı.