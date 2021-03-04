İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Suudi Arabistan, hac ibadeti için Kovid-19 aşısını şartları arasına ekledi
Suudi Arabistan, hac ibadeti için...
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Fahrettin Koca kritik haritayı 'ilan ettik' deyip Twitter'da paylaştı!
Fahrettin Koca kritik haritayı 'ilan...

Bryza’dan son dakika açıklaması! PKK’yı PYD/YPG’den ayırmak mümkün değil

İstanbul Aydın Üniversitesinde ‘ Biden Döneminde Türk Amerikan İlişkilerinin Geleceği’ adlı toplantı düzenlendi. Toplantıda Türkiye- ABD ilişkileri konuşuldu.

04 Mart 2021 Perşembe 14:09
Bryza’dan son dakika açıklaması! PKK’yı PYD/YPG’den ayırmak mümkün değil
Takip Et:

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Diplomasi Araştırmaları Deneği ile "Biden Döneminde Türk-Amerikan İlişkilerinin Geleceği" (The Future of Turkish - American Relations in the Biden Era) adlı webinar, İAÜ resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlandı.

Toplantıda Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ve İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ragıp Kutay yer aldı.

Toplantıda önemli ayrıntılara değinen İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Amerika Türkiye ilişkilerini 18.yüzyıldan bu yana deniz ticaretinden başlayarak önek verdi. 2. Dünya savaşı sonrasında NATO ile yükseliş görmesinin ardından çalkantılı ilişkilerin olduğunu söyleyen Aydın: “Bugün Türkiye-ABD ilişkilerinde Suriye, Irak, Libya, S-400 füzeleri, F-35 projesi ve FETÖ elebaşının hala ABD'de ikamet etmesi gibi ciddi anlaşmazlıklar içeren sorunlar bulunuyor.” dedi.  

BRYZA: “PKK’yı PYD/YPG’den ayırmak mümkün değil”

Konuşmacı olarak söz alan ABD emekli Azerbaycan büyükelçisi Matthew Bryza önemli açıklamalarda bulunarak toplantıda dikkat çekti.  Kurumlar arasında olabilecek durumlarla birlikte ortaya çıkan diplomatik faaliyetlerin yükseleceğini tahmin eden Bryza iki devlet arasında ne kadar zarar görürse görsen güçlenmeleri engel olunamaz ifadelerine yer verdi.

Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. Burak Kuntay, söz alırken, bölge için farklı büyük bir kargaşa olmadığı sürece dramatik farklı bir değişiklik beklemediğini duyurdu.

Türkiye için PKK/YPG’nin kırmızı çizgi olduğunu söyleyen Kutay, Türkiye’nin ABD ile her türlü Doğu Avrupa Enerji meselelerine açık olduğunu savundu. PKK’nın Türkiye için kırmızı çizgi olduğunu söyleyen Kutay, bu konunun müzakere dışı olması gerektiğini savundu.

Hudson Enstitüsünden kıdemli araştırmacı Michael Doran konuşmaya katılırken ilk olarak dünyanın artık Obama dönemindeki gibi olmadığını söyleyerek söze başladı. S-400 sorunu hakkında diyalog ve empatinin öneminden bahsetti. Uzman ekipler kurulması ile sorunların ortadan kalkacağını söyledi.

The Heritage Foundation Dış Politika Merkezi Direktörü Luke Coffey konuşmasında; Türkiye ile ABD arasındaki ilişkinin 70 yıldır inişli, çıkışlı olduğunu söyledi. Ayrıca son 7 yıldır ise anlaşmazlıkların üst seviyede olduğunu açıkladı. İlişkileri ortak çıkar noktaları tespit edilerek konuşulması gerektiğine değindi. Önekler vererek açıklayan Merkez Direktörü Türkiye’nin hava savunma sisteminden bahsetti.

ABD-Türkiye İlişkileri Dış Politika Uzmanı ve İAÜ Öğretim Görevlisi Ali Çınar; Ülkelerin ilişkileri hakkında konuşan Çınar, karşılıklı güven sorunun aşılması gerektiğini söyledi. Bu yolun başarılı şekilde ilerlemesi hakkında ise güven sorununun aşılmasını öne sürdü. Panelin tamamı ise İstanbul Aydın Üniversitesi resmi YouTube kanalında paylaşılmaktadır.



Son Güncelleme: 04.03.2021 14:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BryzaIstanbul Aydın üniversitesiABDTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
71. Berlin Film Festivali'ne çevrimiçi şekilde başlandı! Festival'in tarihleri ve detayları neler?
71. Berlin Film Festivali'ne çevrimiçi şekilde başlandı! Festival'in tarihleri ve detayları neler?
Cemal el-Cemel kimdir? Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel nereye kayboldu, tutuklandı mı, öldürüldü mü?
Cemal el-Cemel kimdir? Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel nereye kayboldu, tutuklandı mı, öldürüldü mü?
Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip öldü mü? Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu nedir?
Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip öldü mü? Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu nedir?
Daft Punk ayrılığı sebebi ne? Fransız ünlü müzik gurubu Daft Punk neden ayrıldı?
Daft Punk ayrılığı sebebi ne? Fransız ünlü müzik gurubu Daft Punk neden ayrıldı?
Gara bölgesi nerededir, hangi ülkede yer alıyor? Gara nerede, haritası ve haritadaki yeri
Gara bölgesi nerededir, hangi ülkede yer alıyor? Gara nerede, haritası ve haritadaki yeri
Myanmar nerdedir, haritadaki yeri, dini inanışı ve nüfusu
Myanmar nerdedir, haritadaki yeri, dini inanışı ve nüfusu

Popüler Haberler

Saç ekimi uzmanı nedir, ne iş yapar, hangi sertifikaları almalıdır?
Tekirdağ Çorlu’da polis aracına silahlı saldırı! O anlar kameraya yansıdı
CTE kâtibi uygulama sınavı hangi tarihte düzenlenecek? CTE 160 katip alım sonuçları açıklandı mı?
Çoçuk yardım parası ayın kaçında yatar? 2021 Çoçuk yardım parası başvuru formu
Gözaltında tutulan Ümitcan Uygun’a ne oldu? Ümitcan Uygun öldü mü?
Düğün ve nikah yasakları kalktı mı?
Nasıl daha uzun ve zayıf görünürüm? Uzun ve zayıf görünmek için bazı püf noktaları
Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne oldu?
2 Mart marketlerin çalışma saatleri değişti mi? Marketler saat kaçta açılacak? BİM, ŞOK, A101 marketler kaçta kapanacak?
Whatsapp gizlilik sözleşmesinde yapılan son değişiklikler neler? Güncel Whatsapp gizlilik sözleşmesinde sunulan maddeleri neler, kabul etmeyen hesaplara ne olacak?
Netflix Mayıs 2020'de yayınlanacak dizi, film ve belgeseller belli oldu!
Okula devam ederken otomatik askerlik tecil olur mu?
Kehanetler kitabı nerede satılıyor? Kehanetler kitabının yazarı kim? Kehanetler kitabı corona virüsünü nasıl bildi?
Günlük burç yorumları 18 Ağustos 2019 Pazar - Günlük burç yorumunuza göre sizi neler bekliyor?
E- Devlet şifresi nereden, nasıl alınır? E-devlet şifresi alma yolları
SGK rapor parası yatmadı ne yapabilirim? Hesabıma ne zaman yatar, nerden ve nasıl öğrenirim?
vakıfbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2021 Vakıfbank emekli promosyon başvuru şartları
İş sağlığı ve güvenliği devlet desteği başvuru formu ve şartları 2021
Diş ipinin önemi nedir, diş ipi nasıl kullanılır?
Kardeşlerim dizisi Suzan kimdir? Suzan gerçekte kimdir?
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.