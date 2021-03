Bryza’dan son dakika açıklaması! PKK’yı PYD/YPG’den ayırmak mümkün değil

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Diplomasi Araştırmaları Deneği ile "Biden Döneminde Türk-Amerikan İlişkilerinin Geleceği" (The Future of Turkish - American Relations in the Biden Era) adlı webinar, İAÜ resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlandı.

Toplantıda Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ve İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ragıp Kutay yer aldı.

Toplantıda önemli ayrıntılara değinen İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Amerika Türkiye ilişkilerini 18.yüzyıldan bu yana deniz ticaretinden başlayarak önek verdi. 2. Dünya savaşı sonrasında NATO ile yükseliş görmesinin ardından çalkantılı ilişkilerin olduğunu söyleyen Aydın: “Bugün Türkiye-ABD ilişkilerinde Suriye, Irak, Libya, S-400 füzeleri, F-35 projesi ve FETÖ elebaşının hala ABD'de ikamet etmesi gibi ciddi anlaşmazlıklar içeren sorunlar bulunuyor.” dedi.

BRYZA: “PKK’yı PYD/YPG’den ayırmak mümkün değil”

Konuşmacı olarak söz alan ABD emekli Azerbaycan büyükelçisi Matthew Bryza önemli açıklamalarda bulunarak toplantıda dikkat çekti. Kurumlar arasında olabilecek durumlarla birlikte ortaya çıkan diplomatik faaliyetlerin yükseleceğini tahmin eden Bryza iki devlet arasında ne kadar zarar görürse görsen güçlenmeleri engel olunamaz ifadelerine yer verdi.

Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. Burak Kuntay, söz alırken, bölge için farklı büyük bir kargaşa olmadığı sürece dramatik farklı bir değişiklik beklemediğini duyurdu.

Türkiye için PKK/YPG’nin kırmızı çizgi olduğunu söyleyen Kutay, Türkiye’nin ABD ile her türlü Doğu Avrupa Enerji meselelerine açık olduğunu savundu. PKK’nın Türkiye için kırmızı çizgi olduğunu söyleyen Kutay, bu konunun müzakere dışı olması gerektiğini savundu.

Hudson Enstitüsünden kıdemli araştırmacı Michael Doran konuşmaya katılırken ilk olarak dünyanın artık Obama dönemindeki gibi olmadığını söyleyerek söze başladı. S-400 sorunu hakkında diyalog ve empatinin öneminden bahsetti. Uzman ekipler kurulması ile sorunların ortadan kalkacağını söyledi.

The Heritage Foundation Dış Politika Merkezi Direktörü Luke Coffey konuşmasında; Türkiye ile ABD arasındaki ilişkinin 70 yıldır inişli, çıkışlı olduğunu söyledi. Ayrıca son 7 yıldır ise anlaşmazlıkların üst seviyede olduğunu açıkladı. İlişkileri ortak çıkar noktaları tespit edilerek konuşulması gerektiğine değindi. Önekler vererek açıklayan Merkez Direktörü Türkiye’nin hava savunma sisteminden bahsetti.

ABD-Türkiye İlişkileri Dış Politika Uzmanı ve İAÜ Öğretim Görevlisi Ali Çınar; Ülkelerin ilişkileri hakkında konuşan Çınar, karşılıklı güven sorunun aşılması gerektiğini söyledi. Bu yolun başarılı şekilde ilerlemesi hakkında ise güven sorununun aşılmasını öne sürdü. Panelin tamamı ise İstanbul Aydın Üniversitesi resmi YouTube kanalında paylaşılmaktadır.