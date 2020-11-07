Britney Spears, babasını mirasından men etmeye hazırlanıyor

Britney Spears, bir süre problem yaşadığı babası Jamie Spears’ı mirasından men etmek için mahkemeye başvuruda bulundu. 38 yaşındaki şarkıcı Kasım ayının başında mahkemeye başvurmuş ve babasını varisleri arasından çıkarma talebinde bulunmuştu.

2008 yılından bu yana ortak olarak görünen ve bilgisi dışında ekip kurduğu belirtilen babasının Spars’a ait eserleri üzerinde tümüyle kontrol sağlama teşebbüsünde bulunduğu öne sürüldü. Davanın ilk duruşmasının 10 Kasım’da görüleceği öğrenildi.