Brezilya'da rekor ölüm! Bir günde 4 bin 195 kişi korona sebebiyle can verdi

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da rekor vaka ve ölüm sayıları görüldü.

Nüfusu 210 milyonu aşan ülkede yapılan resmi açıklamalara göre son 24 saat içinde yaklaşık 90 bin kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken. günlük ölüm sayısında da rekor geldi.

Bir günde 4 bin 195 kişi hastalık yüzünden öldü

Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son bir gün içinde 4 bin 195 kişi hastalık ile girdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Son açıklanan resmi ölüm rakamlarına göre ülkede salgın süresi boyunca toplamda 337 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkede bugüne kadar tespit edilebilen toplamise 13 milyonu aştı.

Öte yandan hastalığa yakalan ve eski sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 11,5 milyonu aştı.

Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından korona salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.