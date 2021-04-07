Brezilya'da rekor ölüm! Bir günde 4 bin 195 kişi korona sebebiyle can verdi

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da rekor vaka ve ölüm sayıları görüldü.
Nüfusu 210 milyonu aşan ülkede yapılan resmi açıklamalara göre son 24 saat içinde yaklaşık 90 bin kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken. günlük ölüm sayısında da rekor geldi.
Bir günde 4 bin 195 kişi hastalık yüzünden öldü
Öte yandan hastalığa yakalan ve eski sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 11,5 milyonu aştı.
Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından korona salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
Son Güncelleme: 07.04.2021 00:54