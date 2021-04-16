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Brezilya'da korona hastaları narkozsuz entübe edilmeye başlandı!

hastalarını uyuşturmadan narkozsuz bir şekilde entübe etmeye başladığı öğrenildi. Uzmanlar ayrıca ortaya çıkan Brezilya mutasyonunun hiç bir anlamda antikoru kabul etmediğini duyurdular.

16 Nisan 2021 Cuma 15:00
Brezilya'da korona hastaları narkozsuz entübe edilmeye başlandı!
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Koronavirüs salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan Brezilya'da P1 varyantı olarak adlandırılan virüsün antikorlardan kaçtığı ve yeniden mutasyona uğradığı açıklandı. Uzmanlar, yeni mutasyonun orijinal koronavirüsten yaklaşık 2.5 kat daha hızlı bulaştığı ve kısa sürede salgının şiddetini artırabileceğini düşündüklerini duyurdular. Diğer taraftan ülkede yaşana ilaç sıkıntısı nedeniyle de hastaların narkozsuz uyuşturulmadan entübe edildiği yazıldı.

Koronavirüsün mutasyon varyantları için kurulan araştırma ekibinde yer alan Felipe Naveca, mutasyonlu virüsün antikorlara karşı olduğu ve yeni mutasyonun, Güney Afrika'da ortaya çıkan varyantında olduğu agresif ve aşıların hiçbir şekilde etki göstermediği türden olduğunu söyledi.

NARKOZSUZ ENTÜBE EDİYORLAR!

120 milyonu aşan nüfusu olan Brezilya, ABD'den sonra Kovid-19'dan en çok etkilenen ülke konumunda bulunurken hastanelerde yaşanan yoğunluk ve yoğun bakım ünitelerinin doluluğu nedeniyle zor günlerden geçiyor. Hastanelerde yaşanan bu yoğunlukla ilgili AP tarafından hazırlanan bir rapor bugün Guardian gazetesinin manşetine taşınırken haberde ülkede sağlık çalışanlarının ellerinde ilaçların aza kalması nedeniyle ağır durumda olan hastaları entübe ederken narkoz kullanmadıkları belirtildi. Uyuşturulmadan entübe edilen hastaların çok acı veren bu işlemi sonuna kadar hissetmek zorunda kaldığının yazıldığı haberde, hastane yetkililerinin ilaç sıkıntısı durumunu haftalar öncede sağlık bakanlığına bildirildiği ve yetkililerden konuyla ilgili bir destek gelmediği ifade edildi.

İlaçların tükenmesini gören doktorlar ve hemşireler çareyi korona hastalarının kaslarını bloke edebilecek bir ilaçla uyuşturmaya çalışarak yatırırken bir doktorun açıklamasında hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının ellerindeki ilaçlarla idare edebilmek için sulandırarak miktarlarını artırmak zorunda kaldığını söylediği öğrenildi.



Son Güncelleme: 16.04.2021 15:00
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Anahtar Kelimeler:
BrezilyaKoronavirüsNarkozsuz Entübe
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