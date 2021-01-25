Brezilya'da katliam gibi kazada 21 kişi öldü

Brezilya'da yayın yapan G1'deki habere göre, Brezilya’nın Para eyaletinden ülkenin güneyindeki Santa Catarina eyaletine doğru giden bir yolcu otobüsü, Guaratuba bölgesine geldiğinde biranda yoldan çıktı.

Polis ekipleri, otobüs içerisinde 2 sürücü ve 54 yolcunun bulunduğu bilgisini verdi. Yaşanan katliam gibida 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralılardan 7'sinin durumu ağır olduğu belirtilirken toplam 33 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Bölgenin İtfaiye Şefi Icaro Grenert de kazanın nedenini şimdilik bilmediklerini ancak kazayı araştırdıklarını söyledi.

Kaza yerine çok sayıda helikopter, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken kurtarma çalışmalarında ulaşılan yaralılar araç içerisinden çıkartılarak Garuva'ya sevk edildi.

