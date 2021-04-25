Brezilya'da bir binanın yüzme havuzu çöktü! Bina sular altında kaldı

25 Nisan 2021 Pazar 00:17
Brezilya’ya bağlı Vila Velha eyaletinde ilginç bir olay yaşandı. 270 kişinin yaşadığı bir apartmanda binanın yüzme havuzu çöktü.
Olay Brezilya’ya bağlı Vila Velha eyaletinde yaşandı. Akşam saatlerinde yaşanan olayda üst katta bulunan yüzme havuzu çöktü. Çökmenin etkisi ile alt katta bulunan otopark sular altında kaldı. Olay anı kameralara yansırken havuzun çökmesi ile su basan otoparkta bulunan araçlar maddi olarak zarara uğrarken binada yaşayan 270 kişiden kimsenin otoparkta bulunmaması facianın önüne geçti.
Kısa süreliğine evlerinden uzaklaşan bina sakinlerinin bir dahaki hafta yeniden evlerine yerleşeceği öğrenilirken havuzun çökme nedeninin havuzun dibinde yer alan bir yapısal problem nedeniyle yaşandığı öğrenildi.
Son Güncelleme: 25.04.2021 00:17
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