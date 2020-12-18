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Brezilya Yüksek Mahkemesi, korona aşısı olmayanlara cezai işlem uygulamasının önü açıldı

Brezilya Yüksek Mahkemesi ülkede çok tartışma yaratan bir karar imza attı ve koronavirüs aşısı olmayanlara cezai işlem uygulamaları yapılmasının önünü açtı.

18 Aralık 2020 Cuma 18:54
Brezilya Yüksek Mahkemesi, korona aşısı olmayanlara cezai işlem uygulamasının önü açıldı
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Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yönettiği Brezilya'da tartışma yaratan bir karar çıktı. Ülkedeki Yüksek Mahkeme tarafında alınan bir kararda aşı olmayanlara ceza uygulanması yönünde bir uygulamanın önü açılmış oldu.

Mahkemenin daha önce alınan kararları duyurması sırasında koronavirüs aşısının olmanın zorunlu hale gelmesi gerektiğini belirtirken, aşının zorla uygulanmaması gerektiğini de ifade etmişti.

Koronavirüs salgını yüzünden yaklaşık 184 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Brezilya’da sosyal medya üzerinde görüşlerini belirten halk, aşı olmayanların para cezası ödemek zorunda kalacağı yönünde iddiaların olduğunu savunurken Brezilya Yüksek Mahkeme Yargıcı Ricardo Lewandowski, yaptıkları açıklamaların tam tersi bir görüş bildirdi ve “Aşı olmayanlar bazı yaptırımlarla karşılaşabilir. Öneğin bazı etkinliklere katılamayabilirler ya da bazı belirli yerlere ve lokasyonlara gidemeyebilirler” ifadelerini kullanarak kafaların iyice karışmasına neden oldu.



Son Güncelleme: 18.12.2020 18:54
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Anahtar Kelimeler:
BrezilyaKoronavirüs AşısıCezai IşlemYüksek Mahkeme
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