Brezilya, Sputnik V aşısından ayda 8 milyon doz üretecek

Koronavirüs konusunda dünyada en zor zamanlar yaşayan ülkeler arasında yer alan Brezilya’nın Moskova’da bulunan Büyükelçisi Tovar da Silva Nunes, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sputnik V aşısının Brezilya’da üretilmeye başlandığını söyledi. Nunes ayrıca üretilecek aşıların sadece Brezilya için kullanılmayacağını, aynı zamanda diğer ülkelere de ihraç edileceğini belirtti. Büyükelçi, ihraç konusunda Latin Amerika ülkelerinin öncelik taşıyacağını sözlerine ekledi.

Brezilya menşeili ilaç şirketi Uniao Kimika’dan yetkililer, Nunes’e Haziran ve Temmuz ayında toplamda 16 milyon doz Sputnik V aşısı üretebilecek kapasiteye sahip olduklarını iletti.

Uniao Quimica isimli ilaç kuruluşu, 21 Mayıs’ta Rusların Sputnik V aşısının ilk partisinin üretildiğini açıklamıştı.

Brezilya’da şuana kadar 16,9 milyon kişi koronavirüse yakalanırken, 473 bin kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.