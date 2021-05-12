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Brezilya, AstraZeneca aşısını hamile ve yeni doğum yapan kadınlara yasakladı!

Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından alınan bir kararda çok fazla yan etkiye rastlanılan hatta ölümlere neden olan AstraZeneca aşısının hamile ve yeni doğum yapmış olan kadınlara kullanılmasını durdurdu.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:03
Brezilya, AstraZeneca aşısını hamile ve yeni doğum yapan kadınlara yasakladı!
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Oxford tarafından geliştirilen ve kullanımına başlanıldıktan sonra çok fazla yan etki gösteren AstraZeneca aşısını bir çok ülke kullanımını askıya almıştı. Brezilya Sağlık Bakanlığı ise aşıyla ilgili flaş bir karar aldı ve ölüm riski taşıyan aşının hamile ve teni doğum yapan kadınlara kullanılmasını durdurdu.

Brezilya'nın yerel medyasında yayınlanan haberlerde ülkenin sağlık gözetim ajansının (ANVISA) tavsiyesi sonrası bir toplantı gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı, toplantıda AstraZeneca aşısının hamile ve yeni doğum yapmış olan kadınlarda kullanımını askıya alma kararı aldı. Söz konusu kararın 7 Mayıs tarihinde AstraZeneca aşısı yaptıran hamile bir kadının yaşamını yitirmesi nedeniyle alındı. Yetkililerden edinilen bilgilerde ise ölüm olayının inceleme altına alındığı ve kadının ölüm sebebinin AstraZeneca aşısı ile ilgili olup olmadığının araştırmasının yapıldığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, Bakanlık olarak aldıkları karara ilişkin yaptığı açıklamasında AstraZeneca aşısı başta olmak üzere tüm Kovid-19 aşılarındaki öneme dikkat çekerek koronavirüs aşılarının güvenirliliği ve virüse karşı olan etkinliklerine karşı itimadının tam olduğunu ve ülkelerinde aşılama programlarının aralarında en tanınmış uzmanların da olduğu teknik ekibin organizasyonu çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Ulusal Aşılama Programı komitesi ekibinde görev alan Sao Paulo Üniversitesi laboratuvar direktörü Jorge Kalil, ise aşılama sonrası hayatını kaybeden anne adayı için çok üzgün olduklarını fakat aşının uygulanmasından sonra kadında tromboza neden olup olmadığının şuan için araştırıldığını söyledi. Kalil, açıklamasının devamında hamile yada yeni doğum yapmış kadınların aşılanma kararı sonrası aynı dönemdeki Kovid-19 kaynaklı ölümlerde görülen artışlar nedeniyle Bakanlığın böyle bir karar aldığını ve ülkede şuan için devam eden salgın durumu karşısında bu kararın da faydalarının oluşabilecek risklerden daha fazla olabileceğini de sözlerine ekledi.


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:03
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Anahtar Kelimeler:
BrezilyaAstraZeneca AşısıHamileAşı Hamilelere Zararlımı
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