Brexit Anlaşma açıklamaları gecikti! İrlanda Dışişleri Bakanı açıklama yaptı!

Avrupa Birliğinden ayrılan İngiltere ile Avrupa ülkeleri arasında yapılan anlaşmaların gecikmesi pek çok kişinin anlaşma yapılamadığını düşünmelerine neden oldu. Konunun dünya basınından büyük yer uyandırması sonrasında İrlanda Dış İşleri Bakanından açıklama geldi.

n Antlaşmasının gecikmesi üzerine açıklamalarda bulunan İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney açıklamaların geciktiği ancak en kısa sürede anlaşmanın imzalanacağını belirtti.

Brexit anlaşmasında beklenmedik bir sorun olduğunu belirten Coveney açıklamaların kısa süre içerisinde yapılacağını belirtirken Avrupa Birliği üyeleri ve Birleşik Krallık yetkililerinin balıkçılık ve diğer konularda anlaşma sağladıkları belirtildi.