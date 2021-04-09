Böyle vahşet görülmedi! Kadını parçalara ayırıp videoya kaydettiler

Yaklaşık olarak 2 hafta polis ekiplerine banyoda çekilen ve bir kişinin gülerek bir cesedi parçalara ayırırken çekilen videoları geldi. Hemen harekete geçen polis ekipleri görüntülerin kim tarafından çekilip yayıldığını ve görüntülerde yer alan ceset ile katil zanlısının tespiti için harekete geçti. Öte yandan Capao da Canoa şehrinde hendekte kazı çalışması yapan belediye görevlileri 24 Mart’ta bir valiz buldu. Çıkartılan valiz içerisinden bir kol parçası yere düştü. Adli tıp görevlileri tarafından alınan valiz içerisinden bir insana ait olduğu belirlenen kafa, gövde ,bacak ve kol parçaları bulundu. Valiz içerisinde valize ağırlık yapıp batmasını sağlayacak taş parçaları ve cesedi parçalamak için kullanılan 2 tane bıçak bulundu.

Polis ekiplerinin yapmış oldukları incelemeler neticesinden cesedin 2 hafta önce kaybolan Santana’ya ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri kendilerine gelen videodaki cesedin de Santana’ya ait olduğunu belirlerken videoda cesedi parçalayan iki kişinin bulunması için harekete geçti.

Öte yandan bu tarz cinayetlerin Brezilya’da bulunan bazı çeteler tarafından işlendiği ve vahşi olarak nitelendirilebilecek cinayetlerin sıklıkla gerçekleştirildi görülüyor.

