BM'den son dakika Gazze uyarısı: Filistinliler yoksulluk içinde yaşıyor

‘’Pandemi nedeniyle her zamankinden daha büyük sıkıntı var.’’

Birleşmiş Milletler, İsrail’in ablukasında olan’de Filistinlilerin yoksulluk içerisinde yaşayıp çöpten yemek aradığı konusunda uyarılarda bulundu.Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Başkanı Philippe Lazzarini, Gazze’de insanların çöp aradığını ve her geçen gün daha çok insanın ailelerine günde bir veya iki öğün yemek sağlamakta zorlandığını aktardı.

Lazzarini, Filistinlilerin pandemi nedeniyle her zamankinden çok daha büyük bir ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyerek ‘’Çaresizlik ve umutsuzluk söz konusu.’’ diye konuştu.