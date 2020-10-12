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BM'den son dakika Gazze uyarısı: Filistinliler yoksulluk içinde yaşıyor

Birleşmiş Milletler, Gazze hakkında son dakika uyarısında bulundu. BM, Filistinlilerin hiç olmadığı kadar büyük bir yoksulluk içinde yaşadığını ve çöplerde yemek aradıklarını söyledi.

12 Ekim 2020 Pazartesi 19:58
BM'den son dakika Gazze uyarısı: Filistinliler yoksulluk içinde yaşıyor
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Birleşmiş Milletler, İsrail’in ablukasında olan Gazze’de Filistinlilerin yoksulluk içerisinde yaşayıp çöpten yemek aradığı konusunda uyarılarda bulundu. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Başkanı Philippe Lazzarini, Gazze’de insanların çöp aradığını ve her geçen gün daha çok insanın ailelerine günde bir veya iki öğün yemek sağlamakta zorlandığını aktardı.

‘’Pandemi nedeniyle her zamankinden daha büyük sıkıntı var.’’

Lazzarini, Filistinlilerin pandemi nedeniyle her zamankinden çok daha büyük bir ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyerek ‘’Çaresizlik ve umutsuzluk söz konusu.’’ diye konuştu.



Son Güncelleme: 12.10.2020 19:58
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