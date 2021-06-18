BM Genel Sekreteri değişmedi : Antonio Guterres ikinci kez seçildi

BM Genel Sekreteri değişmedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, mevcut BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ikinci kez seçildiğini duyurdu. toplantıya davet edildi, kararın açıklanmasının ardından yeniden yemin etti. Guterres beş yıllığına yeniden seçildi ve ikinci dönemi 1 Ocak 2022'de başlayacak. 8 Haziran'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Guterres'in ikinci dönemini onayladı. Konsey tarafından yapılan oylamada üyeler oybirliğiyle Guterres'in ikinci dönemine devam etmesini önermeye karar verdi. Genel Sekreter olmak isteyen yaklaşık 10 kişi olmasına rağmen, 193 üyenin hiçbiri resmen aday gösterilmediği için resmi olarak aday gösterilemedi. Oylamanın yapılacağı konferansta, formaliteye dönüşmesi bekleniyor ve yakında yapılacak.

Portekiz’in eski Başbakanı Antonio Guterres 2017 senesinden beri BM Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.

Dışişleri Bakanlığı tebrik etti

Dışişleri Bakanlığı ,Antonio Guterres’in yeniden BM Genel Sekreterliğine seçilmesini yazılı olarak tebrik etti.Dostane ilişkilerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine inançlarının tam olduğu değerlendirmesinde bulundu.