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BM Genel Sekreteri değişmedi : Antonio Guterres ikinci kez seçildi

BM Genel Sekreterlik görevini 2017 senesinden beri Antonio Guterres devam ettirmektedir. BM Genel Sekreterliği görevinde değişiklik olmadı ve Antonio Guterres ikinci kez seçildi. Antonio Guterres kimdir? Bu haberimizde BM Genel Sekreteri'nin yeniden Antonio Guterres seçilmesi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yeniden seçilmesi ile ilgili detaylar...

18 Haziran 2021 Cuma 20:23
BM Genel Sekreteri değişmedi : Antonio Guterres ikinci kez seçildi
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BM Genel Sekreteri değişmedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, mevcut BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ikinci kez seçildiğini duyurdu. toplantıya davet edildi, kararın açıklanmasının ardından yeniden yemin etti. Guterres beş yıllığına yeniden seçildi ve ikinci dönemi 1 Ocak 2022'de başlayacak. 8 Haziran'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Guterres'in ikinci dönemini onayladı. Konsey tarafından yapılan oylamada üyeler oybirliğiyle Guterres'in ikinci dönemine devam etmesini önermeye karar verdi. Genel Sekreter olmak isteyen yaklaşık 10 kişi olmasına rağmen, 193 üyenin hiçbiri resmen aday gösterilmediği için resmi olarak aday gösterilemedi.  Oylamanın yapılacağı konferansta, formaliteye  dönüşmesi bekleniyor ve yakında yapılacak.

Portekiz’in eski Başbakanı Antonio Guterres 2017 senesinden beri BM Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.

Dışişleri Bakanlığı tebrik etti

Dışişleri Bakanlığı ,Antonio Guterres’in yeniden BM Genel Sekreterliğine seçilmesini yazılı olarak tebrik etti.Dostane ilişkilerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine inançlarının tam olduğu değerlendirmesinde bulundu.


Son Güncelleme: 18.06.2021 20:23
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