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Birleşmiş Milletler İsrail ve Filistin'e müzakere çağrısı yaptı

İsrail ile Filistin arasında yaşanan gelişmeler hakkında bir açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iki ülke arasındaki anlamsız kan dökülmesine neden olan teröre bir son verilmesini ve iki ülkenin müzakere yapması konusunda bir çağrıda bulundu.

16 Mayıs 2021 Pazar 19:45
Birleşmiş Milletler İsrail ve Filistin'e müzakere çağrısı yaptı
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Birleşmiş Milletler (BM) güvenlik konseyi İsrail ve Filistin ülkeleri arasında yaşanan gelişmeleri ele almak için bir kez daha toplandı. İsrail'in özellikle ablukaya aldığı Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği hava saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulunan konsey iki ülkenin müzakerelere dönmesi konusunda görüş birliği sağladı.

Konseyde bir konuşma yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze ile İsrail'de yaşanan terör olayları ve buna istinaden yaşanan ölümlerin bir arada barış içinde yaşamak adında duyulan umutları söndürdüğünü belirterek, saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini söyledi.

Guterres, konuşmasında özellikle hava saldırılarının ve topçu bombardımanlarının çok fazla yıkıma neden olduğu ve buna derhal son verilmesi gerektiğini ifade ederek BM olarak taraflarla ateşkes için görüşmelere devam ettiklerini söyledi. Guterres, Gazze bölgesinde aralarında kadın ve çocukların bulunduğu Filistin vatandaşlarının ölümlerinin kendilerini çok fazla dehşete düşürdüğünü ve bu olaylara karşılık Gazze'den atılan roketlerden dolayı da İsrailli sivillerin yaşamlarını yitirmelerinden büyük üzüntü duyduklarını kaydetti.

YENİ TEHLİKE ORTAYA ÇIKABİLİR!

Tüm ülke liderlerin kışkırtıcı tarzda yaptıkları çıkışlarla retoriği frenleyemediklerini ve yükselen tansiyonunda bu sayede yatıştıramadıklarını vurgulayan Guterres, yapılan saldırıların sadece iki ülke vatandaşlarını değil bölgeyi de daha yıkıcı hale sokan şiddet sarmalına sürüklediğini ve bu durumunda bölge için yeni bir tehlike oluşturabileceğini ifade etti. Çatışmaların durmaması halinde bölgede kontrol edilmesi zor bir güvenlik krizi yaşanacağını ve bunun da insani kriz boyutuna çıkabileceğini söyledi. İsrail ve Filistin\'in aralarında olan bu anlamsız kan döken teröre derhal son vermeleri gerektiğini iki ülkenin uluslararası insan hakları hukukuna saygı göstermelerini isteyen Guterres, tarafların bir arada huzur ve barış içerisinde olmaları için iki devletli çözüm müzakerelerine geri dönülmesi gerektiğini kaydetti.


Son Güncelleme: 16.05.2021 19:45
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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerİsrailFilistinMüzakere çağrısı
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