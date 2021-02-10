İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Hande Erçel'in bir gülüşü servete eş değer!
Son Dakika
Hande Erçel'in bir gülüşü servete...
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı, haberi Alişan duyurdu!
Son Dakika
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt...

Birleşik Krallık'ta sıcaklık eksi 16,7 dereceyi buldu!

Birleşik Krallık, son 10 senenin en soğuk gecesine şahit oldu. Süs heykelleri, soğuktan ötürü buz tuttu.

10 Şubat 2021 Çarşamba 15:19
Birleşik Krallık'ta sıcaklık eksi 16,7 dereceyi buldu!
Takip Et:

Birleşik Krallık, son 10 senenin en düşük derecesine tanıklık etti.

Birleşik Krallık’ta sıcaklık eksi 16,7 derece olarak ölçüldü. 2010 senenin günümüze kadar kaydedilen en düşük sıcaklığın bu olduğu bildirildi.

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre İskoçya’nın Altnaharra bölgesi, gece saatlerinde eksi 16,7 dereceyi görmüş. 2010 senesinde bu yana bu kadar düşük bir derece yaşanmamıştı.

Soğuklar sebebiyle İngiltere’e kar altında kaldı. Havaların aşırı soğuk olması ve kar yağışının yolları tıkaması sebebiyle mutasyonlu Covid-19 test ve aşılamalarının yapıldığı tesisler kısa bir süreliğine kapatılmak zorunda kaldı. Soğukların, bir süre sonra Türkiye’ye ulaşması bekleniyor.

Londra’da hava sıcaklı eksi 5 derece olarak ölçüldü. Ülkede bulunan süs havuzların buzlarla kaplandı görüldü.



Son Güncelleme: 10.02.2021 15:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Birleşik KrallıkIngiltereAlmanyaLondraİskoçyaTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere’de mutasyonlu virüsün 2 yeni türü daha keşfedildi
İngiltere’de mutasyonlu virüsün 2 yeni türü daha keşfedildi
Peru'da ilk Covid-19 aşısı yapıldı
Peru'da ilk Covid-19 aşısı yapıldı
Fransa'da 5 kişinin içinde olduğu helikopter düştü! Sadece 3 kişi kurtuldu
Fransa'da 5 kişinin içinde olduğu helikopter düştü! Sadece 3 kişi kurtuldu
Suriye Bab'a balistik füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı
Suriye Bab'a balistik füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı
ABD'de araç köprüden uçtu sürücü son anda kurtuldu!
ABD'de araç köprüden uçtu sürücü son anda kurtuldu!
ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın azil davası Senato'da başlatıldı!
ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın azil davası Senato'da başlatıldı!

Popüler Haberler

Cacabey kimdir, ne demek? Bahçeli'nin isim önerisi Cacabey uzay alanındaki çalışmaları neler? Cacabey Medresesi nerededir?
Memur maaşları ne zaman yatar saat kaçta? 2021
Galatasaray Aslan Gibi Sponsor kampanyasının geliri ne kadar oldu? GS yardım kampanyasından kaç para topladı?
A101'de satılan Huawei band 4 nasıl, alınır mı? Huawei band 4 A101'de satışı başladı
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?
Türkiye'de illerin plaka sıralaması ve telefon kodları
Tozkoparan yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Tozkoparan yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Yemin dizisinin Feride'si Cansu Tuman'ın hayat hikayesi!
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne demektir? Rüyada tekneye bindiğini görmenin tabiri ve anlamı
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı ne? Yağmur Öztürk oynadığı diziler
KYK burs ve kredi taahhütnamesi nedir, son tarihi ne zamandır?
Türk Telekom sosyal medya bedava internet kampanyası katılım şartları ve detayları
SGK mülakatsız 1400 personel alımı yapıyor! SGK 1400 personel alımı şartları nelerdir?
Seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? Seyahat izin belgesi kimlere verilir? E-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı
Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi nerede çekildi? Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları kimlerdir?
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne filminin konusu ne, film nerede çekildi?
Acemi Anneler dizisi Sevda kimdir? Begüm Topçu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı nedir, nasıl alınır? 10 Şubat 2021 Çarşamba
Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Star Tv Kazara Aşk dizisi hakkında bilgiler
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran yaşı ve oynadığı diziler
Emanet dizisi Zuhal karakteri kimdir? Hilal Yıldız kimdir, nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.