Birleşik Krallık'ta sıcaklık eksi 16,7 dereceyi buldu!

Birleşik Krallık, son 10 senenin en düşük derecesine tanıklık etti.

Birleşik Krallık’ta sıcaklık eksi 16,7 derece olarak ölçüldü. 2010 senenin günümüze kadar kaydedilen en düşük sıcaklığın bu olduğu bildirildi.

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre’nın Altnaharra bölgesi, gece saatlerinde eksi 16,7 dereceyi görmüş. 2010 senesinde bu yana bu kadar düşük bir derece yaşanmamıştı.

Soğuklar sebebiyle İngiltere’e kar altında kaldı. Havaların aşırı soğuk olması ve kar yağışının yolları tıkaması sebebiyle mutasyonlu Covid-19 test ve aşılamalarının yapıldığı tesisler kısa bir süreliğine kapatılmak zorunda kaldı. Soğukların, bir süre sonra Türkiye’ye ulaşması bekleniyor.

Londra’da hava sıcaklı eksi 5 derece olarak ölçüldü. Ülkede bulunan süs havuzların buzlarla kaplandı görüldü.

