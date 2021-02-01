BionTech/Pfizer AB'ye 75 milyon ilave aşı sağlayacak

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen kişisel sosyal medya hesabından, AB’nin covid-19 aşısı ile ilgili açıklamalar yaptı.

BionTech/Pfizer 75milyon doz ilave aşıyı AB’ye verecek

Yapılan açıklamada, BionTech ve Pfizer tarafından geliştirilen covid-19 aşısının 2021 yılının ikinci çeyreğinde 75milyon doz aşının daha ek olarak AB’ye verileceği belirtildi. Ayrıca açıklamada 2021 yılında toplam 600milyon doz aşının AB’ye teslim edileceği de açıklandı.

AB ülkeleri bu gelişmeyle beraber 2021 yılında Biontecch/Pfizer aşısından 600milyon, AstraZeneca aşısından 400milyon, Sanofi-GSK aşısından 300milyon,Curevac aşısından 405milyon ve Modena aşısından 160milyon doz aşıyla birlikte toplamda 1 milyar 865milyon doz aşı tedarik etmiş olacak.